昆山獲批大陸首家兩岸特色金融改革試驗區

江蘇省昆山市獲批設立大陸全國金融改革試驗區，也成為首家有兩岸特色的金融改革試驗區。昆山市政府指將以兩岸金融創新合作為主線，爭取五年內，在兩岸金融創新合作包括協助企業抵抗風險上獲得重要突破。

昆山市府所屬微信公號「昆山發布」報導，大陸國務院同意，人民銀行、國家發改委、財政部、商務部、銀保監會、證監會、外匯局等部會，聯合印發「江蘇省昆山市建設金融支援深化兩岸產業合作改革創新試驗區總體方案」（簡稱「方案」），代表昆山爭取多年，設立兩岸金融改革試驗區的目標終於成真。

昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。十多年前，大陸國務院所屬相關部會便籌組任務編組型的部際會議，定期開會 ，以解決昆山對台交流可能發生的各種前瞻性問題。

這次新獲批的昆山金融改革試驗區，將突出昆山對台合作和開放型經濟發展優勢，擴大對台金融業開放，加強兩岸金融人才交流，提升昆山在兩岸金融改革創新中的影響力。

此外，將爭取五年左右的時間，建立主體多元、業態豐富、功能完備、運行高效的現代金融體系，搭建與地方開放型經濟相配套、特色鮮明、功能齊備的兩岸特色重要金融合作區域，在推動台資企業轉型升級、培育發展新動能、提高產業競爭力和企業抗風險能力等領域，建構新機制、探索新模式，為金融改革全局提供經驗借鑒。

台灣金融機構中，現有彰化銀行在昆山設立分行，中華開發等在昆山投資。至2019年底，昆山累計批准台資項目5,196個，投資總額超620億美元，註冊資本319億美元。台灣有影響的製造業企業多在昆山投資經營，有10萬台商台胞在這裡落腳。台資經濟占昆山地區生產總值的30%，工業總產值的50%，利用外資的60%，進出口總額的70%。

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