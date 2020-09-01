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京東推「全球售99超級週年慶」 回饋台灣消費者
繼日前「京東618十七週年慶」後，大陸電商京東集團發布，從9月1日起至9月13日期間，台灣消費者參加「京東全球售99超級週年慶」，只要訂單支付金額滿人民幣299元（約新台幣1312元）以上，且商品計費重量 2公斤以內，就可以享受免運費服務，以及天天人民幣9.9元秒殺好禮。
京東方面表示，活動期間還推出購物津貼天天領活動，活動期間，消費者每天都可領取集券禮包和滿額優惠券，而活動高潮 9月 9日當天更有神券狂發。
另外，為了讓更多新用戶享受到京東的好商品和好服務，京東還推出了人民幣188元新人大禮包。
京東並宣布啟動一站式服務，全力扶持大陸優質品牌賣到海外，包含港澳台、美國等商家9月起也可以加入海外電商平台，開網店當老闆，未來也可以把貨賣到美國、日本、俄羅斯、法國等地。
京東全球售海外華人業務負責人劉賓表示，作為連接品牌和世界的橋樑，京東全球售通過京東國際物流、京東金融支付、和本地化場景營銷，大數據的賦能等方式為用戶的購物全流程保駕護航、做企業出海的堅實後盾。
根據京東上半年的銷售數據，台灣增速高達529%，以京東 618購物節為例，台灣從 6月 1日至 18日成交額年增536%，用戶數則年增長460%。
最受台灣用戶歡迎的商品中，手機、數碼產品、電腦辦公、小型家電仍然名列前茅，近期還發現，汽車用品在台灣的銷售增長迅速，年增超過 10倍。
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