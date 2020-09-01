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超詭異 大陸東北將迎接今年第二個颱風

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
遼寧大連星海廣場，上個月27日工作人員在巴威來風登陸前在海邊巡邏。中新社
遼寧大連星海廣場，上個月27日工作人員在巴威來風登陸前在海邊巡邏。中新社

今年以來，尚無任何一個颱風直接侵襲台灣。詭異的是，過去少有颱風的大陸東北地區，時隔不到一周時間，又將面臨另一個颱風梅莎（大陸稱「美莎克」）的威脅。

巴威颱風上周四直撲大陸東北地區而來，是1949年以來，第一個直接侵襲東北最強勁的颱風。

大陸中央氣象台1日將梅莎颱風調升為超強颱風級別（台灣目前仍將其認定為中度颱風），成為今年首個超強颱風。　　

大陸中央氣象台預計，梅莎颱風1日夜間將在東海北部轉向北偏東方向移動，速度逐漸加快，趨朝鮮半島南部前進，預計2日午夜前後在韓國南部沿海登陸，之後強度將逐漸減弱。

預計2日至4日，隨著梅莎繼續向北行進，大陸東北地區將出現較強風雨天氣。2日夜間至4日，東北大部分地區、內蒙古東北部等地將有中到大雨，部分地區恐有暴雨或大暴雨；黑龍江、吉林、遼寧北部部分地區風力將達6～8級，局部地區陣風可達9～11級。　　

巴威颱風27日8時30分左右在大陸與北韓交界附近的朝鮮平安北道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達12級，但隨後就逐步減弱為熱帶性低氣壓。巴威颱風除了為大陸東北地區帶來較大降雨外，所幸最後並未傳出重大災情。

大陸中央氣象首席預報員許映龍早前曾表示，北上颱風很少會正面襲擊東北地區，一般走到東北時能量已基本耗盡，所以登陸時的強度普遍為熱帶風暴級（台灣稱為「熱帶性低氣壓」），個別可達強熱帶風暴級（台灣級別為輕度颱風）。

1949年中共建政後，第一個登陸東北的颱風是1964年第10號颱風海倫，但當年海倫登陸時也已減為熱帶性低氣壓。繼巴威之後，梅莎又將撲向東北，大陸東北地區一周內出現兩個颱風十分罕見。

大陸中央氣象台預估梅莎颱風可能的移動路徑。（取自大陸中央氣象台網站）
大陸中央氣象台預估梅莎颱風可能的移動路徑。（取自大陸中央氣象台網站）

颱風 暴雨 內蒙古

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