陸官方：1-7月互聯網企業收入年增14.9%

大陸工信部今（1）日發布今年1至7月規模以上互聯網企業收入為人民幣6,916億元，年增14.9%，增速雖較上半年提高0.8個百分點，但仍低於去年同期5.8個百分點。

工信部認為，1至7月互聯網和相關服務業發展整體向好，業務收入實現較快增長，利潤和研發投入保持平穩，各類互聯網企業為社會經濟生活各方面提供資訊服務、互聯網平台服務，實現自身良性發展。

數據顯示，1至7月規模以上互聯網企業營業利潤為人民幣656.6億元，年增5.9%，增速較上半年提高3.1個百分點，但低於去年同期13.6個百分點。

研發投入增速也小幅回落。1至7月全行業研發費用為人民幣369.3億元，年增9.9%，增速較上半年回落0.8個百分點，低於去年同期14.6個百分點。

此外，資訊服務收入增速也小幅回落，音視頻服務則繼續高速增長。1至7月互聯網企業共完成資訊服務（包括網路音樂和視頻、網路遊戲、新聞資訊、網路閱讀等在內）收入為人民幣4,146億元，年增15.1%，增速較上半年回落1.2個百分點，在互聯網業務收入中占比為60%。

在移動應用程式（APP）數量方面，數據顯示，截至7月底，大陸國內市場上監測到的APP數量為357萬款，比6月底減少2萬款。其中，本土第三方應用商店APP數量為210萬款，蘋果商店（中國區）APP數量為147萬款。

工信部並針對《通信短資訊和語音呼叫服務管理規定(徵求意見稿)》公開徵求意見。規定任何組織或個人未經使用者同意或者請求，或用戶明確表示拒絕的，不得向其發送商業性短資訊或撥打商業性電話。用戶未明確同意的，視為拒絕。用戶同意後又明確表示拒絕接收的，應當停止。