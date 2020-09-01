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大陸航母山東艦今啟航 赴渤海展開艦機融合訓練

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸首艘國產航母山東艦1日從大連造船廠啟航，赴渤海展開艦機融合訓練。（截圖自香港大公文匯全媒體影片）
大陸首艘國產航母山東艦1日從大連造船廠啟航，赴渤海展開艦機融合訓練。（截圖自香港大公文匯全媒體影片）

港大公文匯全媒體發自大連的報導指出，9月1日上午，大陸首艘國產航母山東艦從大連造船廠啟航，赴渤海展開艦機融合訓練。

報導稱，當日上午7時許，數艘拖輪就位，航母開啟頂板雷達。海軍青州艦（舷號845）、禹城艦（舷號846）兩艘掃雷艦先行離港。8時許，在鞭炮和禮炮聲中，山東艦桅桿掛出大陸國旗和海事信號旗，在拖輪的輔助下緩緩離岸。

遼寧海事局8月31日通告，9月1日8時至22日8時將在渤海四點連線海域執行軍事任務，禁止船隻駛入。

香港大公文匯全媒體指出，坐標顯示，該海域位於大陸海軍航空兵綏中基地以南。今年5月25日，山東艦也曾離開大連造船廠，分別在黃海北部和渤海展開年度首次出海訓練，並於6月17日返港，訓練共持續23天。

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