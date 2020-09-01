TikTok模式？美國逼中企出售StayNTouch

TikTok未來花落誰家尚難預測，但同樣為中國企業擁有、被美國政府點名限期出售的StayNTouch，已經同意以4600萬美元的價格出售予美國一家大型酒店企業。

觀察者網引述華爾街日報報導，StayNTouch於2013年成立於馬里蘭州，與全球約550家酒店建立了合作。該平台可以協助連鎖酒店和賭場管理其物業，並使得客人能夠操作手機來登記入住。2018年9月，北京中長石基信息技術股份有限公司買下了StayNTouch的業務，相關交易價格並未公開。

今年3月，川普發布行政命令，聲稱有「可靠證據」表明，北京中長石基對StayNTouch的所有權「可能損害美國國家安全」。在3月6日發布的行政令中，川普限期中長石基在120天內出售StayNTouch及通知美國政府。

報導指出，知情人士透露，酒店經營商MCR Development LLC計畫在9月30日前，完成對StayNTouch移動平台的現金收購。這筆交易已經獲得美國外國投資委員會（CFIUS）的批准。作為一家總部位於紐約的私營企業，MCR Development在30個州經營和擁有超過90家酒店，其中包括萬豪和希爾頓品牌酒店。除此以外，它還獨立經營著十多家酒店。

知情人士還稱，MCR Development並不打算對StayNTouch的運營進行重大調整。而此次收購標誌著MCR Development首次進行技術投資，之後還計畫向StayNTouch投資1000萬美元，擴大其業務範圍。

報導指出，這是自美國國會1988年授權干預以來，美國總統第六次藉此阻止交易或下令拋售公司。同時，這項命令與川普近期要求中企字節跳動剝離TikTok美國業務的指示，異曲同工。