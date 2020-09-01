中澳緊張+5G被拒 華為停止贊助澳洲橄欖球隊

澳洲5G拒華為於門外之後，華為似乎展開反擊。華為澳洲子公司8月31日宣布，受澳洲「持續負面的營商環境」影響，華為將提前結束對澳洲職業橄欖球聯賽隊培拉奇襲隊（Raiders）的贊助。同日，中國商務部宣布正式對原產自澳洲進口的葡萄酒，展開反補貼立案調查。

觀察者網報導，近十年來，華為一直是奇襲隊的主要贊助商，但8月31日，華為澳洲子公司宣布，公司將提前一年結束對奇襲隊的主要贊助。去年雙方簽署的贊助合約原本在2021年賽季結束時才到期。

根據華為發表的一項聲明，對奇襲隊的贊助，是華為首次在世界上對大型體育賽事進行贊助。聲明稱，在過去九年裡，「華為就像是奇襲隊家族的一份子」，在一些困難時期，這些贊助也成為了公司的亮點。然而，澳洲「持續負面的營商環境」對公司收入流的影響超過預期，因此公司被迫提前一年結束球隊主要贊助商的身分。

報導指出，在合約提前結束後，奇襲隊球衣胸前的華為標識將被轉移到球衣背面。但華為仍將保留在坎培拉華為奇襲隊訓練中心（Huawei Raiders Training Centre）的冠名權，該中心將繼續作為展示華為技術的一個重要平台。

華為澳洲公司的首席事務官Jeremy Mitchell對合約結束表示遺憾。他說，作為奇襲隊近十年的主要贊助商，華為感到非常自豪，這說明雙方的合作非常成功，「但我們很遺憾這就要結束了。」

中央社報導，Jeremy Mitchell還表示，華為被禁止參與5G之後，「我們勉強找到了持續贊助的財源，但我們現在已無法再繼續贊助」。

另據中新經緯報導，8月31日，中國商務部發布公告，決定即日起對原產於澳洲的兩公升以下的葡萄酒進行反補貼調查。

值得一提的是，此前在8月18日，中國商務部才公告，即日起對原產於澳洲的兩公升以下容器的葡萄酒進行反傾銷調查。

香港電台報導，澳洲貿易部早前對此表示非常失望及困惑，指澳洲的葡萄酒業是憑自身努力，而成為全世界頂級的出口產品，並無在中國以低於市場價格出售，出口時無享受澳洲政府的補貼。

另外，港媒引述澳洲金融評論報專訪澳洲總理莫里森的報導提到，雖然目前兩國關係陷入谷底，莫里森表示，澳洲今後處理中國議題仍將保持「戰略耐性和一致性」（strategic patience and consistency）的政策。