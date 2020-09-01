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加大服貿開放 陸年底有望推出跨境服貿負面清單

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸商務部服貿司司長冼國義。中新社
大陸商務部服貿司司長冼國義。中新社

大陸商務部服貿司司長冼國義表示，為加大服務貿易對外開放力度，跨境服務貿易負面清單正在加緊制定中，「年底前應該能和大家見面」。據了解，跨境服務貿易負面清單將分為大陸全國版和海南自貿港版，目前兩版清單正在抓緊制定，其中自貿港版清單可望比全國版率先推出。

據中國證券報報導，大陸商務部研究院副研究員龐超然認為，服務貿易成為大陸高水準開放的重點，是國內市場與國際市場的重要連接點。大陸以負面清單方式在跨境服務貿易領域作出開放承諾，清單之外的領域不做額外限制，表明大陸持續推動改革開放的信心和決心。

大陸國務院研究室黨組成員孫國君日前表示，大陸的服務業增加值已占GDP一半以上，對經濟增長的貢獻率達60%左右，但服務貿易占整個貿易比重偏低，還有很大拓展空間。

孫國君說，按照WTO規則，服務領域開放涉及兩個方面：一方面是商業存在，就是外資准入，這屬於投資範疇；另一方面是跨境服務貿易，第一是跨境交付，第二是自然人移動，第三是境外消費。

孫國君指出，在商業存在方面，由外資准入負面清單規定，在跨境服務貿易方面，今年將制定推出負面清單，這將讓大陸的服務貿易更透明、更公開、更開放，這也是繼外資准入負面清單後又一重要開放措施。

大陸商務部服貿司負責人近日也提到，下半年，大陸商務部將深入擴大開放，加快制定全國版跨境服務貿易負面清單。

外資 服貿 國務院

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