傳被剔除蘋果供應鏈，歐菲光開盤一路跌停

1日一早，有境外媒體報導稱，蘋果將深圳歐菲光剔除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數回歸台廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨。受此消息影響，歐菲光一開盤即跌停，最新股價為17.02元。

據新京報報導，截至今天上午11點時，蘋果方面還未就此做出回應。而歐菲光則表示，目前正在確認相關資訊，還不方便回應。

歐菲光官網顯示，公司成立於2002年，2010年在深交所上市，主營業務包括微監視器模組、指紋識別模組等微電子業務、觸控式螢幕與觸控顯示全貼合模組和智能汽車電子產品與服務，廣泛應用於以智能手機、平板電腦、智能汽車和可穿戴電子產品等為代表的消費電子和智能汽車領域。

2016年11月，歐菲光以2.34億美元收購了索尼電子華南有限公司全部股權，拿到進入蘋果供應鏈的門票。此後，歐菲光背靠蘋果華為等智慧設備廠商，業績和利潤表現一路高漲。

公司不久前剛發布的半年報顯示，2020年上半年，公司實現營業收入人民幣234.65億元，因安卓觸控業務獨立發展下降0.53%，但歸屬於上市公司股東的淨利潤達5.02億元，年比大幅度增長2,290.28%，主要是因報告期內部分大客戶訂單新增，光學業務繼續保持快速增長，監視器模組和光學鏡頭出貨提升，同時受益於大客戶平板電腦銷量增長和觸控業務結構優化，公司整體盈利能力持續改善。

從「平板電腦銷量增長和觸控業務結構優化」的表述來看，蘋果應是歐菲光所指的「大客戶」。歐菲光中報顯示，公司安卓客戶監視器模組營業收入年比下降0.02%，而非安卓模組的營業收入則大漲95.95%。如果被蘋果剔除出供應鏈的傳聞屬實，歐菲光恐難讓「整體盈利能力持續改善」。