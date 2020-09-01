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香港第二期「保就業」首日 逾5.2萬雇主申請

世界日報 / 香港新聞組／香港1日電
第二期「保就業」計畫昨日起接受雇主及自雇人士申請，為期兩星期。中通社
第二期「保就業」計畫昨日起接受雇主及自雇人士申請，為期兩星期。中通社

第二期「保就業」計畫昨日起接受雇主及自雇人士申請，為期兩星期。港府發言人表示，首日申請反應熱烈，截至昨日下午6時，港府收到超過5萬2000名雇主及約2000名自雇人士的申請，預計大部分合資格而又能提供正確資料的雇主可在提出申請後三、四星期獲發放工資補貼。

文匯報報導，第二期的申請沿用網上填表，超過14萬個於第一期成功申請補貼的雇主，今期再申請的話，手續會較流暢，他們再次申請時只需輸入第一期的申請編號，不用再重新輸入資料，並可以重選使用哪個月份的薪金支出計算補貼。無申請過的人士，就要從頭輸入資料。

據報導，第二期還增設一項「承諾及聲明」，內容與第一期「初步核實申請資格」要回答的問題相若，包括承諾全部補貼用作出糧、不會裁員、申請了餐飲業資助就不會申請保就業等。之後的申請程序就沒有變，上載商業登記證，輸入公司名稱、地址、強積金、銀行戶口等。

餐飲業

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