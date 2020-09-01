陸外管局副局長：要推動以人民幣國際化為主高水準開放

大陸國家外匯管理局副局長陸磊近日表示，面向全球的高水準金融市場開放是統籌改革和防風險的關鍵，要推動以人民幣國際化為核心的高水準開放，促進大陸從「金融大國」向「金融強國」轉變。

路透引述金融時報報導，陸磊於日前舉行的「2020．徑山報告」媒體發布會上表示，要深化利率和匯率市場化改革，完善貨幣調控政策體系，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用。

同時，大陸將建立與更高水準開放相適應的風險管理體系，加快完善跨境資本流動「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體管理框架，維護國家金融安全。

另一方面，陸磊認為，疫情催生了全球「寬貨幣、低利率」的獨特現象，由於超常規寬鬆政策頻出，目前出現了兩個偏離，第一，實體經濟與金融貨幣偏離；第二，發達國家與發展中國家偏離。

他說，大陸「十四五」期間，全球「寬貨幣、低利率」可能將持續，但不會改變大陸國際收支基本平衡的格局，這將為內部市場化改革提供了更大的政策自由度。

路磊還提到，逆全球化是當前及今後一段時期全球金融市場共同面臨的主要金融風險。