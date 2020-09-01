快訊

秘境苦花潭溺死男大生 專家教你判斷水域安全

「想回家…但他把我關夾層不讓我走」 高雄少女與母親團聚了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣對美元步步高升 中間價已創逾14個月新高

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
人民幣匯率近期走勢強勁，中間價與在岸、離岸匯價均已創下一年多來新高。法新社
人民幣匯率近期走勢強勁，中間價與在岸、離岸匯價均已創下一年多來新高。法新社

美元持續走弱下，人民幣對美元匯價近期一路高歌。由官方調控的人民幣對美元中間價1日上調107點，報6.8498，創逾14個月新高。周二離岸人民幣對美元盤中更一度突破6.84、6.83、6.82三道關口，創去年7月來新高；在岸人民幣兌美元逼近6.82關口，創去年5月來新高。

7月22日起，人民幣對美元匯率就「步步高升」。光是8月，人民幣累計升值幅度就達1.84%，為去年1月以來最大單月漲幅。若將時間拉長，5月下旬以來，人民幣對美元升值幅度更將近4.6%。

對於近期人民幣對美元匯率持續走升，中國銀行研究院研究員王有鑫接受《證券日報》採訪時表示，主要原因是人民幣避險屬性不斷強化。

王有鑫指出，當前大陸疫情已基本得到控制，復工復產加快，經濟增長動力逐漸強化，消費、投資、生產等經濟指標不斷好轉，內生增長動力增強。

與此同時，中國不斷擴大金融開放力度，貨幣政策保持相對穩健，國內營商環境不斷優化，在此帶動下，全球跨境資本更加重視人民幣資產的避險屬性和投資回報，跨境資本流入增加，帶動人民幣匯率走強。

王有鑫說，今年全球傳統避險貨幣如美元、歐元等避險屬性不斷弱化。美國聯準會再次祭出史無前例的寬鬆舉措，並於近期調整貨幣政策操作框架，給予通膨率更多容忍，更加關注對就業的支持力度，意味著未來美國將長期保持寬鬆。

受此影響，美元指數近期不斷走低，目前已降至92.4以下，年內貶值4.2%，從而推動人民幣被動升值。

首都經濟貿易大學副教授趙然也認為，人民幣資產的吸引力在國際範圍內持續增強。

他指出，人民幣近期升值的主要原因是全球經濟前景不明朗，資金對避險資產的追捧所造成的美元疲軟，在國際貨幣體系中人民幣地位不斷提升。從最近全球資金對人民幣債券的追捧可以看出，在資金沒有更明確的去向時，人民幣是投資者現階段的優先選擇。

展望後期人民幣匯率走勢，東方金誠研究發展部技術總監曹源源認為，短期內，美元指數仍是判斷人民幣匯率走勢的主要觀察點。考慮到聯準會貨幣政策框架調整對通膨容忍度調高，以及美元資產實際收益率趨於下行將削弱美元回彈空間。

曹源源表示，儘管當前美元指數深跌可能性不大，但整體運行的疲弱基調將使人民幣被動貶值壓力較小。短期人民幣匯率大概率將在6.9上下維持雙向震盪，在持穩運行中蘊含一定升值動能。

人民幣 聯準會

延伸閱讀

經濟分析／巴菲特投資日商社 押注通膨、美元繼續走貶

市場情緒正向 高收益債重拾資金動能

美元在8月最後個交易日貶至兩年來谷底 連四月下跌

Fed副主席：不會因為失業減少就升息 也不認同負利率

相關新聞

特斯拉上海超級工廠48秒影片曝光 八機器人同產一輛Model 3

電動車大廠特斯拉（Tesla）近日發布一段48秒的影片，用縮時攝影讓人一窺特斯拉在上海的超級工廠是如何用大型機械手臂生產...

8月財新中國製造業PMI達53.1 為近九年半新高

財新網1日公布8月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為53.1，較7月提高0.3個百分點，並且是2011年2月以來最...

加大服貿開放 陸年底有望推出跨境服貿負面清單

大陸商務部服貿司司長冼國義表示，為加大服務貿易對外開放力度，跨境服務貿易負面清單正在加緊制定中，「年底前應該能和大家見面...

傳被剔除蘋果供應鏈，歐菲光開盤一路跌停

1日一早，有境外媒體報導稱，蘋果將深圳歐菲光剔除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數回歸台廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨。...

陸外管局副局長：要推動以人民幣國際化為主高水準開放

大陸國家外匯管理局副局長陸磊近日表示，面向全球的高水準金融市場開放是統籌改革和防風險的關鍵，要推動以人民幣國際化為核心的...

人民幣對美元步步高升 中間價已創逾14個月新高

美元持續走弱下，人民幣對美元匯價近期一路高歌。由官方調控的人民幣對美元中間價1日上調107點，報6.8498，創逾14個...

歐盟調查+疫情衝擊 陸鋁材商忠旺縮減歐洲業務

大陸鋁材公司忠旺縮減旗下歐洲業務，兩名消息人士表示，原因在於歐盟進行反傾銷調查以及疫情導致經濟低迷。

國鐵集團 淨利潤虧955億

中國國家鐵路集團有限公司（下稱「國鐵集團」）31日表示，2020年上半年，全國鐵路固定資產投資完成3259億元（人民幣，...

陸深化與東盟自貿區建設

中國商務部官員31日表示，中方將深化中國—東盟（東協）自貿區建設，推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）年內如期簽署。

陸3大航空 總計虧261億

疫情對上半年的大陸民航業形成巨大衝擊，大陸三大航空公司中國國航、東方航空和南方航空上半年虧損總計達261.6億（人民幣，...

穆迪調升大陸房產展望

信用評級機構穆迪31日發布報告，將大陸房地產市場展望由「負面」調整至「穩定」，由於大陸房地產開發商的合約銷售恢復緩慢增長...

6月回落後…房市熱度穩中攀升

58同城、安居客31日發布2020年「8月國民安居指數報告」顯示，8月中國新房找房熱度繼續回升，環比上漲4.3%。在6月...

熱門新聞

男子吃隔夜菜中毒竟半身癱瘓失明 醫師警告：這5種菜千萬別碰

環時社評：美軍機自台灣起飛 台海戰爭將就此打響

不再依賴谷歌 華為鴻蒙、EMUI、HMS同時升級

山西飯店曾擴建6次 網轟：禍首才該道歉

第2條進藏鐵路…習推「川藏鐵路」 最終段動工近了

共軍：印軍越線占控班公湖南岸、熱欽山口附近中方領土

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。