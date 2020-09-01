人民幣對美元步步高升 中間價已創逾14個月新高

美元持續走弱下，人民幣對美元匯價近期一路高歌。由官方調控的人民幣對美元中間價1日上調107點，報6.8498，創逾14個月新高。周二離岸人民幣對美元盤中更一度突破6.84、6.83、6.82三道關口，創去年7月來新高；在岸人民幣兌美元逼近6.82關口，創去年5月來新高。

7月22日起，人民幣對美元匯率就「步步高升」。光是8月，人民幣累計升值幅度就達1.84%，為去年1月以來最大單月漲幅。若將時間拉長，5月下旬以來，人民幣對美元升值幅度更將近4.6%。

對於近期人民幣對美元匯率持續走升，中國銀行研究院研究員王有鑫接受《證券日報》採訪時表示，主要原因是人民幣避險屬性不斷強化。

王有鑫指出，當前大陸疫情已基本得到控制，復工復產加快，經濟增長動力逐漸強化，消費、投資、生產等經濟指標不斷好轉，內生增長動力增強。

與此同時，中國不斷擴大金融開放力度，貨幣政策保持相對穩健，國內營商環境不斷優化，在此帶動下，全球跨境資本更加重視人民幣資產的避險屬性和投資回報，跨境資本流入增加，帶動人民幣匯率走強。

王有鑫說，今年全球傳統避險貨幣如美元、歐元等避險屬性不斷弱化。美國聯準會再次祭出史無前例的寬鬆舉措，並於近期調整貨幣政策操作框架，給予通膨率更多容忍，更加關注對就業的支持力度，意味著未來美國將長期保持寬鬆。

受此影響，美元指數近期不斷走低，目前已降至92.4以下，年內貶值4.2%，從而推動人民幣被動升值。

首都經濟貿易大學副教授趙然也認為，人民幣資產的吸引力在國際範圍內持續增強。

他指出，人民幣近期升值的主要原因是全球經濟前景不明朗，資金對避險資產的追捧所造成的美元疲軟，在國際貨幣體系中人民幣地位不斷提升。從最近全球資金對人民幣債券的追捧可以看出，在資金沒有更明確的去向時，人民幣是投資者現階段的優先選擇。

展望後期人民幣匯率走勢，東方金誠研究發展部技術總監曹源源認為，短期內，美元指數仍是判斷人民幣匯率走勢的主要觀察點。考慮到聯準會貨幣政策框架調整對通膨容忍度調高，以及美元資產實際收益率趨於下行將削弱美元回彈空間。

曹源源表示，儘管當前美元指數深跌可能性不大，但整體運行的疲弱基調將使人民幣被動貶值壓力較小。短期人民幣匯率大概率將在6.9上下維持雙向震盪，在持穩運行中蘊含一定升值動能。