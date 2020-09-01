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歐盟調查+疫情衝擊 陸鋁材商忠旺縮減歐洲業務
大陸鋁材公司忠旺縮減旗下歐洲業務，兩名消息人士表示，原因在於歐盟進行反傾銷調查以及疫情導致經濟低迷。
路透報導，忠旺是全球第二大鋁擠壓產品製造商，其產品廣泛用於交通、建築和電子產業。據了解，忠旺的歐洲事業部設立在德國法蘭克福。
該公司一名消息人士31日指出，他們不知道是否會關閉法蘭克福辦公室，但正在進行一次重組，一些人會離開；忠旺30日則表示，其歐洲辦公室仍在運作，但業務「因疫情而縮編」，並稱將持續根據疫情和市場狀況，評估並調整其業務策略。
在德國擔任忠旺重要客戶經理的Cui Ming於商業社交平台LinkedIn上發文指出，他在歐洲的業務已經結束。他說，除了新冠肺炎外，兩項歐盟反傾銷調查和歐盟對大陸大公司活動的限制也是這項決定的原因。
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