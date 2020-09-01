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6月回落後…房市熱度穩中攀升

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸8月新房找房熱度繼續回升，圖為福建福州一處正在開發建設中的房地產樓盤。 （中新社）
大陸8月新房找房熱度繼續回升，圖為福建福州一處正在開發建設中的房地產樓盤。 （中新社）

58同城、安居客31日發布2020年「8月國民安居指數報告」顯示，8月中國新房找房熱度繼續回升，環比上漲4.3%。在6月的階段性回落後，7月樓市熱度回升，環比微漲0.9%。

中新社報導，從用戶行為指數來看，8月大陸全國新房找房熱度穩中有升，環比上漲4.3%，其中，一二線城市找房熱度環比微漲，三四線城市找房熱度環比上漲7.2%。

8月找房活躍城市排行靠前的多為三四線城市，前六位分別為衡水、昆山、保定、惠州、徐州和銀川，其中衡水找房熱度環比上漲最高達13.2%，昆山、保定的找房熱度環比漲幅均超9%。　　

當月，購房者信心指數也有所上漲。報告稱，2020年8月份購房者信心指數為111.7，環比上漲1.9%。　　

從房價來看，報告顯示，2020年8月受監測的67個城市新房在線均價為每平方米16481元（人民幣，下同），環比上漲0.14%，其中33城新房在線均價環比上漲。二手房掛牌均價每平方米15683元，環比上漲0.55%，大陸67城中有48城二手房掛牌均價出現環比上漲。　

58安居客房產研究院分院院長張波認為，在7月多地出台調控之後，樓市熱度快速上升的態勢有所放緩，包括深圳、杭州在內的城市都不同程度出現降溫。

8月底，中國住房和城鄉建設部在北京召開部分城市房地產工作會，成都、銀川、唐山等城市參加。這些城市大多前期樓市熱度較高，顯示出當下調控會更注重及時性特點，在全面落實城市政府主體責任的基礎上，發現問題會快速反應，並及時採取有針對性的政策措施。　　

另外，張波指出，房企降負債將是下半年的重要調控方向，降槓桿、保穩定層面預計會有更多的政策體現。他預計，9月市場熱度整體會保持和8月類似態勢，部分房價上漲過快城市或將迎來一波新的調控小高潮。

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