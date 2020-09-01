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陸深化與東盟自貿區建設

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國商務部官員31日表示，中方將深化中國—東盟（東協）自貿區建設，推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）年內如期簽署。

中新社報導，在日前舉行的第19次中國—東盟（10+1）經貿部長會議上，雙方高度讚賞中國—東盟貿易投資合作逆勢保持強勁增長，形成雙方互為最大貿易夥伴的良好局面，一致同意將以中國—東盟自貿區全面建成十周年為契機，深化自貿區建設。

在第23次東盟—中日韓（10+3）經貿部長會議上，各方均表示將強化提升區域供應鏈產業鏈，推動如期簽署RCEP，支持建設更強大、更融合、更具競爭力的地區經濟。

中國商務部亞洲司負責人31日表示，中方將與東盟方共同落實好關於抗擊疫情、加強自貿合作的聯合聲明，在10+3框架下實施關於緩解疫情對經濟影響的行動計劃，與東亞峰會各成員國共同採取有效措施阻止疫情跨境傳播，同時維護產業鏈供應鏈穩定，保持人員往來和物流暢通。

該負責人稱，中方將推動「一帶一路」倡議與各國發展戰略對接，加快東亞地區經濟復甦進程：建設好東盟經貿產業園區，拓展數字貿易、跨境電商等新領域合作。同時，將利用線上和線下貿易投資展會與地區國家拓展彼此市場，加強對中小微企業支持力度。

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