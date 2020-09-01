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國鐵集團 淨利潤虧955億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司（下稱「國鐵集團」）31日表示，2020年上半年，全國鐵路固定資產投資完成3259億元（人民幣，下同），同比增加39億元，超額完成投資任務。其中，二季度完成2459億元，較一季度增加1660億元。

中新社報導，今年上半年，國鐵集團實現收入4039億元，受疫情影響同比下降1242億元；淨利潤虧損955億元。國鐵集團相關負責人表示，上半年，國鐵集團採取有力有效措施，積極應對新冠肺炎疫情帶來的衝擊和影響。

一是鐵路疫情防控積極有為。累計向湖北、武漢地區運送防疫物資1.87萬批51.2萬噸，完成458批1.39萬人次援鄂醫務等人員運送任務。嚴把鐵路進站、上車、出站等防控關口，站車共排查3.5萬名發熱旅客，有效切斷疫情在鐵路的傳播途徑。

二是鐵路建設優質推進。投產新線1310公里，其中高鐵733公里，世界首座主跨為千米級的滬蘇通長江公鐵大橋建成通車，一批新線投入運營，路網結構更加合理，有力服務了區域經濟社會發展。

三是增貨補客成效明顯。國家鐵路貨運發送量實現逆勢增長，完成16.94億噸，同比增長3.6%。

疫情 新冠肺炎 人民幣

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