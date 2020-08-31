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李東生談TCL收購蘇州三星面板廠：行業低谷是發展機會

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

針對TCL近期收購蘇州三星液晶面板產線及天津中環電子，TCL科技董事長李東生李東生31日表示，行業低谷期正是公司加快發展的機會，但公司不會考慮戰略業務以外的領域。市場預估，上述兩大收購累計交易額近人民幣200億元。

TCL子公司TCL華星光電技術有限公司，主營半導體顯示及材料業務，占TCL科技整體營收近60%。中新經緯報導，TCL日前公告，TCL華星和三星顯示株式會社簽署協議，TCL華星將以10.8億美元，收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司（SSL）60%的股權，以及蘇州三星顯示有限公司（SSM）100%的股權。

此外，三星顯示將以 SSL 60%股權的對價款 7.39 億美元對TCL華星進行增資，增資後三星顯示占TCL華星12.33%股權。

對於收購案，李東生表示，行業進入低谷期，如果企業本身面臨生存危機，是時候應該收縮；但對於TCL等具備經營能力的企業而言，現在就是加快發展的機會，包括併購手段。但他強調，公司會聚焦半導體顯示和材料等領域，以高科技、重資產、長周期為產業發展戰略標準，業務以外的不會考慮收購。

受消息激勵，TCL股價收人民幣7.08元，上漲4.73%。

TCL科技公司業務分四大塊：以TCL華星為主的半導體顯示及材料，以中環電子為主的半導體及新能源，產業金融及投資，其他。

除了上述蘇州三星產線，6月，TCL科技參與公開摘牌收購天津中環電子100%股權並成為最終受讓方，轉讓底價人民幣109.74億元。合約生效後，TCL科技業務架構在原有的半導體顯示及材料業務、產業金融及投資業務和其他業務三大領域基礎上，將增加半導體及新能源。

新浪財經報導，TCL科技表示，公司將加快對半導體與新能源業務的支持，加快推進中環半導體的全球化戰略。

TCL科技上半年營收人民幣293.3億元，年增12.3%；獲利人民幣12.1億元，年降42.3%。

半導體 人民幣

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