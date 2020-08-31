快訊

日盛金出售案有譜了！傳兩大黑馬接手 金管會回應了

女童被風箏捲上天他一跳抱下 憲兵退役男現身還原現場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不再依賴谷歌 華為鴻蒙、EMUI、HMS同時升級

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
華為先前宣布將於9月10日舉行2020年的HDC開發者大會，官網上已經公布會議日程。圖/快科技
華為先前宣布將於9月10日舉行2020年的HDC開發者大會，官網上已經公布會議日程。圖/快科技

華為先前宣布將於9月10日舉行2020年的HDC開發者大會，官網上已經公布會議日程，並顯示這次大會主題有三大重點：鴻蒙系統、HMS服務及EMUI 11系統。

快科技報導，HDC開發者大會時針對華為生態系統，軟體系統為主。根據華為官網日程介紹，這次大會上，華為會公布HMS Core 5.0的最新進展。

HMS是華為移動服務系統，類似谷歌的GMS，7月初華為正式宣布了HMS Core 5.0，能力開放覆蓋七大領域的服務，包括：應用服務（App Services）、圖形（Graphics）、媒體（Media）、人工智慧（AI）、智慧終端機（Smart Device）、安全（Security）、系統（System），更全面地開放華為「芯-端-雲」能力。

據之前的數據，HMS全球月活用戶超過7億，註冊的開發者已達到160萬，超過8萬個應用已經集成了華為的HMS Core。

除了HMS，還有個系統要發布，一個是鴻蒙HarmonyOS，去年的HDC大會上發布HarmonyOS 1.0，今年應該會正式推出HarmonyOS 2.0系統，很可能會應用在華為大陸生產PC、手表、車機產品上。

還有一個就是EMUI 11系統，手機上的EMUI系統繼續發展，也印證了餘承東之前說的鴻蒙暫時還不會用在手機上，依然是EMUI為主。

在去年的EMUI 10上大量引入分散式運算之後，EMUI 11同樣也會進一步提升分佈能力，同時圍繞GPU Turbo、單手模式、手勢操控、檔分享、安全性、飛行模式等進行改變，推出更多基於分散式技術的跨設備、全場景交互體驗革新。

EMUI 11系統將在華為Mate 40系列手機上首發，在它宣布之後，Mate 40系列手機發布會也不遠了。

鴻蒙系統 AI 華為

延伸閱讀

分析師郭明錤：華為遭美制裁 最壞情況將退出手機市場

2018年至今 美國已制裁301家中國企業

傳敦泰TDDI趕貨給華為 漲價5%~10%

大立光超跌 瑞銀喊買

相關新聞

大陸人臉識別企業逾1萬家 長沙占3成

目前，人臉識別技術已大規模出現在大陸火車站、社區、辦公大樓等場景中，且由於非接觸的特點，在今年疫情期間得到更大的普及，預...

不再依賴谷歌 華為鴻蒙、EMUI、HMS同時升級

華為先前宣布將於9月10日舉行2020年的HDC開發者大會，官網上已經公布會議日程，並顯示這次大會主題有三大重點：鴻蒙系...

分析師郭明錤：華為遭美制裁 最壞情況將退出手機市場

隨著9月15日美國對華為禁令的臨近，華為手機業務發展受到業界關注，知名電子產業分析師郭明錤發文表示，無論華為能否在9月1...

穆迪報告：陸房產市場展望由「負面」調升至「穩定」

信用評級機構穆迪31日發布報告，將大陸房地產市場展望由「負面」調整至「穩定」，由於大陸房地產開發商的合約銷售恢復緩慢增長...

廣州台青創新創業服務中心今揭牌運營

廣州市台灣青年創新創業服務中心8月31日揭牌運營，這是粵港澳大灣區首家由大陸政府支持、社會化運作的綜合性台青服務平台，為...

疫情巨大衝擊 陸三大航空上半年虧損逾260億人民幣

疫情對上半年的大陸民航業形成巨大衝擊，大陸三大航空公司中國國航、東方航空和南方航空上半年虧損總計達261.6億（人民幣，...

澳洲進口葡萄酒 陸展開反補貼立案調查

中國大陸商務部正式對原產自澳洲進口的葡萄酒，展開反補貼立案調查。

陸資銀行業續倒退 普遍超過10%

受到新冠肺炎疫情影響，在香港上市的中國大陸大型銀行的業續全面倒退，純利普遍下跌超過10%，但各行股價今天保持穩定

陸8月製造業PMI降至51 連6個月於榮枯線上

大陸國家統計局和中國物流與採購聯合會（CFLP）31日聯合公布，大陸8月官方製造業採購經理人指數（PMI）略降至51，較...

TikTok出售案 添變數

大陸商務部公布新調整的「中國禁止出口限制出口技術目錄」，人工智慧技術及數位訊息推送技術名列其中，這是該目錄時隔12年再度...

精博台商專欄／境外公司遷冊新優勢

全球政治動盪，各國築起高牆去全球化，導致制裁命令四起且頻繁更新，投資審查急速趨嚴。如同過去第一、二次世界大戰的中立國成為...

從投行看大陸／台籍個人買賣大陸房產資金重點分析

台籍個人在大陸買賣房產資金進出應考量反避稅及反洗錢規定。

熱門新聞

陸媒：美偵察機行蹤詭異 「疑似直接從台灣起飛」

8個月沒回宿舍…廁所竟長出一株辣椒樹 網笑翻：種子哪來的？

北京攔轎TikTok不用嫁？字節跳動：嚴守禁止出口技術

韋德齊訪台 王毅怒嗆：與14億中國人為敵 將付沉重代價

山西飯店曾擴建6次 網轟：禍首才該道歉

為負面言論消毒 中國經濟學者肯定「雙循環」理論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。