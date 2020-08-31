不再依賴谷歌 華為鴻蒙、EMUI、HMS同時升級

華為先前宣布將於9月10日舉行2020年的HDC開發者大會，官網上已經公布會議日程，並顯示這次大會主題有三大重點：鴻蒙系統、HMS服務及EMUI 11系統。

快科技報導，HDC開發者大會時針對華為生態系統，軟體系統為主。根據華為官網日程介紹，這次大會上，華為會公布HMS Core 5.0的最新進展。

HMS是華為移動服務系統，類似谷歌的GMS，7月初華為正式宣布了HMS Core 5.0，能力開放覆蓋七大領域的服務，包括：應用服務（App Services）、圖形（Graphics）、媒體（Media）、人工智慧（AI）、智慧終端機（Smart Device）、安全（Security）、系統（System），更全面地開放華為「芯-端-雲」能力。

據之前的數據，HMS全球月活用戶超過7億，註冊的開發者已達到160萬，超過8萬個應用已經集成了華為的HMS Core。

除了HMS，還有個系統要發布，一個是鴻蒙HarmonyOS，去年的HDC大會上發布HarmonyOS 1.0，今年應該會正式推出HarmonyOS 2.0系統，很可能會應用在華為大陸生產PC、手表、車機產品上。

還有一個就是EMUI 11系統，手機上的EMUI系統繼續發展，也印證了餘承東之前說的鴻蒙暫時還不會用在手機上，依然是EMUI為主。

在去年的EMUI 10上大量引入分散式運算之後，EMUI 11同樣也會進一步提升分佈能力，同時圍繞GPU Turbo、單手模式、手勢操控、檔分享、安全性、飛行模式等進行改變，推出更多基於分散式技術的跨設備、全場景交互體驗革新。

EMUI 11系統將在華為Mate 40系列手機上首發，在它宣布之後，Mate 40系列手機發布會也不遠了。