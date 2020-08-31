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穆迪報告：陸房產市場展望由「負面」調升至「穩定」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
信用評級機構穆迪31日發布報告，將大陸房地產市場展望由「負面」調升至「穩定」。（圖／取自新浪網）
信用評級機構穆迪31日發布報告，將大陸房地產市場展望由「負面」調升至「穩定」。（圖／取自新浪網）

信用評級機構穆迪31日發布報告，將大陸房地產市場展望由「負面」調整至「穩定」，由於大陸房地產開發商的合約銷售恢復緩慢增長、庫存保持穩定水準，以及大陸國內及離岸的融資管道對財務狀況良好的房企保持暢通。

路透報導，報告指出，預期未來6到12個月大陸房企的銷售額將按年增長0%到5%。

報告顯示，受評級的大陸房地產開發商受惠於本身強勁的品牌、土地儲備及銷售執行力，其表現將繼續優於大市，並增加市占率。此外，對開發商及大陸買家而言，大陸融資情況將保持大致穩定，但因監管機構避免房地產行業過熱，銀行向開發商提供的信貸增長將會繼續放緩。

穆迪副總裁兼高級分析師Cedric Lai表示，預期大陸全國範圍內的房地產銷售將緩慢增長，反映低基數，以及年初以來一些被壓抑的需求，和二線及主要三四線城市的健康增長與一線城市的下降之間相平衡。

此外，穆迪指出，隨著大陸政府持續實施監管措施防止價格上漲並促進市場長遠穩定發展，房價將略為上漲。

房地產 一線城市 信用

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