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大陸人臉識別企業逾1萬家 長沙占3成

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸人臉識別技術日益成熟進步，共有一萬多家企業競爭，預計到2024年市場規模將突破100億元人民幣。（新浪微博照片）
大陸人臉識別技術日益成熟進步，共有一萬多家企業競爭，預計到2024年市場規模將突破100億元人民幣。（新浪微博照片）

目前，人臉識別技術已大規模出現在大陸火車站、社區、辦公大樓等場景中，且由於非接觸的特點，在今年疫情期間得到更大的普及，預計到2024年市場規模將突破100億元人民幣。企查查資料顯示，目前大陸共有超過1萬家人臉識別相關企業，2019年新增企業2092家，同比增長38%。從地域分布看，湖南以3225家企業排名第一，其中2948家位於長沙市，占大陸總量達29%。

據新京報報導，近年來，全行業智慧產權數量實現大幅攀升，其中軟體著作權公開量近5年增長13.3倍，專利數量5年增長3.5倍。

隨著人工智慧的發展及經濟發展、安全防衛的需要，大陸人臉識別市場不斷擴大，科技水準不斷提升，在算法方面已取得世界領先地位。隨著智慧都市的建設及智慧家庭的發展，人臉識別將有著更廣闊的發展空間。企查查資料顯示，全大陸範圍內共有1萬餘家人臉識別相關企業。

資料顯示，近10年人臉識別相關企業年註冊量總體呈穩步上漲趨勢。2014年是大陸深度學習應用於人臉識別的關鍵一年，2014年相關企業年註冊量達635家，同比增長60%。

2017年在新一代人工智能發展規劃的政策推動下，當年人臉識別相關企業新增註冊量突破千家，同比增長50%。2019年相關企業註冊量達2092家，同比增長38%，是10年前數據的9倍。

資料顯示，湖南擁有的人臉識別相關企業是大陸最多的，達3225家，其中長沙市達2948家，占大陸總量的29%。

長沙市向來與人工智慧行業頗有淵源，1981年，大陸第一届人工智慧學會即在長沙成立。2011年，大陸第一個人工智慧項目在長沙驗收。2018年，長沙市發布關於加快新一代人工智能產業發展推動國家智能製造中心建設的若干政策，在長沙高新區、雨花經開區、嶽麓山國家大學科技城打造3個人工智慧產業集聚園區，引導和支持新一代人工智慧企業發展。

廣東省擁有2562家人臉識別相關企業，僅次於湖南省，在全大陸排名第二。此外，江蘇、北京、浙江分列3到5位。

北京 廣東 疫情

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