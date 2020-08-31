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廣州台青創新創業服務中心今揭牌運營

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
廣州市台灣青年創新創業服務中心揭牌。( 香港文匯網)
廣州市台灣青年創新創業服務中心揭牌。( 香港文匯網)

廣州市台灣青年創新創業服務中心8月31日揭牌運營，這是粵港澳大灣區首家由大陸政府支持、社會化運作的綜合性台青服務平台，為台灣青年來穗創新創業、實習就業、居住生活提供全方位服務。下一步服務中心將到廣州各大學進行宣傳推廣，引導台青融入大灣區發展大局。

從2016年到今年上半年，廣東全省新增台灣青年實習就業創業近6500人，經大陸中央台辦、國台辦批准，廣東設立了9個海峽兩岸青年就業創業基地及示範點，截止到2020年6月，9個基地和示範點累計入駐台灣青年初創企業或團隊3500多家，接受實習就業創業青年1200多人，舉辦兩岸青年交流活動580多場次，吸引參與交流活動台灣青年超過1萬人。

廣東省台辦副主任方濤希望服務中心發揮台青服務總部的優勢，為台灣青年來穗實習、就業、創業提供全方位支持和優質服務。廣州市台青創新創業服務中心理事長蘇一舫表示，粵港澳大灣區建設為台灣青年融入灣區發展提供重大機遇，希望以服務中心成立為契機，為台青打造一個築夢平台。

廣州市台辦主任曾衛東表示，服務中心為穗台兩地青年搭建機制化交流對話平台，着力打造粵港澳大灣區一流台灣青年創新創業高地。

此外，為應對疫情影響，廣州近日將出台「惠台暖企」10條措施，是廣州市惠台政策的又一重大利好，對於幫助在穗台資企業共克時艱、提振信心、促進發展，具有重要意義。

青年 創業 實習

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