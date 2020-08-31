快訊

蔡英文曾反對瘦肉精 新北議長：買下畫面來播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情巨大衝擊 陸三大航空上半年虧損逾260億人民幣

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸三大航空公司中國國航、東方航空和南方航空上半年虧損總計達261.6億人民幣。（圖／取自新浪網）
大陸三大航空公司中國國航、東方航空和南方航空上半年虧損總計達261.6億人民幣。（圖／取自新浪網）

疫情對上半年的大陸民航業形成巨大衝擊，大陸三大航空公司中國國航、東方航空和南方航空上半年虧損總計達261.6億（人民幣，下同），大陸國內疫情防控向好，市場需求逐步恢復，但國際市場恢復仍存在較大不確定性。

路透報導，三大航企28日晚間同時公布半年報，中國國航、東方航空和南方航空上半年分別虧損94.41億元、85.42億元和81.74億元；經營活動產生的現金流量淨額為-76.34億元、-67.2億元和-44.45億元。

相較於客運降幅明顯，三大航企的貨運業務表現較為堅挺。例如，中國國航上半年貨郵運輸收入為41.91億元，較去年同期增長13.61億元。

中國國航預計，鑒於疫情發展的不確定性及其對民航運輸業的嚴重衝擊，年初至下一報告期末業績將受到重大影響；東方航空則指出，疫情對大陸民航業的發展影響深遠，中短期內體現在客貨運量、經濟效益大幅下滑，中長期將會對市場結構、客源結構、旅客消費行為、服務模式、行業競爭格局等帶來深刻的變化，目前大陸國內疫情防控情勢持續向好，國內航班量和旅客運輸量持續回升，市場需求逐步恢復，但境外疫情尚未得到有效遏制，國際航空市場恢復尚存在較大不確定性。

大陸民航局之前公布的數據顯示，6月大陸民航業完成旅客運輸量較去年同期下降42.4%，降幅較上月縮小；6月全行業共完成旅客運輸量3073.9萬人次，年增速較2月提高42.1個百分點，大陸國內、國際航線分別恢復至去年同期的64.7%和2.3%。第二季行業整體虧損342.5億元，較第一季減虧38.5億元。

疫情 民航局

延伸閱讀

陸8月製造業PMI降至51 連6個月於榮枯線上

長科*大擴產 獲利喊衝

國銀放貸陸港企 同步縮手

運價飆太快…美中關切

相關新聞

疫情巨大衝擊 陸三大航空上半年虧損逾260億人民幣

疫情對上半年的大陸民航業形成巨大衝擊，大陸三大航空公司中國國航、東方航空和南方航空上半年虧損總計達261.6億（人民幣，...

廣州台青創新創業服務中心今揭牌運營

廣州市台灣青年創新創業服務中心8月31日揭牌運營，這是粵港澳大灣區首家由大陸政府支持、社會化運作的綜合性台青服務平台，為...

澳洲進口葡萄酒 陸展開反補貼立案調查

中國大陸商務部正式對原產自澳洲進口的葡萄酒，展開反補貼立案調查。

陸資銀行業續倒退 普遍超過10%

受到新冠肺炎疫情影響，在香港上市的中國大陸大型銀行的業續全面倒退，純利普遍下跌超過10%，但各行股價今天保持穩定

陸8月製造業PMI降至51 連6個月於榮枯線上

大陸國家統計局和中國物流與採購聯合會（CFLP）31日聯合公布，大陸8月官方製造業採購經理人指數（PMI）略降至51，較...

TikTok出售案 添變數

大陸商務部公布新調整的「中國禁止出口限制出口技術目錄」，人工智慧技術及數位訊息推送技術名列其中，這是該目錄時隔12年再度...

精博台商專欄／境外公司遷冊新優勢

全球政治動盪，各國築起高牆去全球化，導致制裁命令四起且頻繁更新，投資審查急速趨嚴。如同過去第一、二次世界大戰的中立國成為...

從投行看大陸／台籍個人買賣大陸房產資金重點分析

台籍個人在大陸買賣房產資金進出應考量反避稅及反洗錢規定。

人行數位幣試點 新增郵儲銀

中國人民銀行數位人民幣擴大試點新增中國郵儲銀行，合計已有四大銀行、阿里、騰訊及三大電信商，近日建行數位人民幣App意外上...

北京瞭望／中南海頂層座談盪起漣漪

中國經濟領域有不少需要持續關注的事件，其中一個是上周所謂中南海頂層座談會。需要持續關注，在於這場頂層座談與未來的頂層設計...

直播電商產業合作園 廈門揭牌

「海峽兩岸（廈門）直播電商產業合作園」8月29日在廈門集美揭牌。

陸「十四五」 將擴大金融市場

中國金融四十人論壇（CF40）30日在北京發布「2020．徑山報告」稱，新冠疫情衝擊，加速海外資金配置中國金融資產的需求...

熱門新聞

8個月沒回宿舍…廁所竟長出一株辣椒樹 網笑翻：種子哪來的？

北京攔轎TikTok不用嫁？字節跳動：嚴守禁止出口技術

船隻翻覆大量榴槤漂海上引民眾瘋搶 當晚集體腹瀉食物中毒

陸媒：美偵察機行蹤詭異 「疑似直接從台灣起飛」

韋德齊訪台 王毅怒嗆：與14億中國人為敵 將付沉重代價

獲准訪北京疫苗工廠 CNN：中國展現科技實力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。