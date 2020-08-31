疫情巨大衝擊 陸三大航空上半年虧損逾260億人民幣

疫情對上半年的大陸民航業形成巨大衝擊，大陸三大航空公司中國國航、東方航空和南方航空上半年虧損總計達261.6億（人民幣，下同），大陸國內疫情防控向好，市場需求逐步恢復，但國際市場恢復仍存在較大不確定性。

路透報導，三大航企28日晚間同時公布半年報，中國國航、東方航空和南方航空上半年分別虧損94.41億元、85.42億元和81.74億元；經營活動產生的現金流量淨額為-76.34億元、-67.2億元和-44.45億元。

相較於客運降幅明顯，三大航企的貨運業務表現較為堅挺。例如，中國國航上半年貨郵運輸收入為41.91億元，較去年同期增長13.61億元。

中國國航預計，鑒於疫情發展的不確定性及其對民航運輸業的嚴重衝擊，年初至下一報告期末業績將受到重大影響；東方航空則指出，疫情對大陸民航業的發展影響深遠，中短期內體現在客貨運量、經濟效益大幅下滑，中長期將會對市場結構、客源結構、旅客消費行為、服務模式、行業競爭格局等帶來深刻的變化，目前大陸國內疫情防控情勢持續向好，國內航班量和旅客運輸量持續回升，市場需求逐步恢復，但境外疫情尚未得到有效遏制，國際航空市場恢復尚存在較大不確定性。

大陸民航局之前公布的數據顯示，6月大陸民航業完成旅客運輸量較去年同期下降42.4%，降幅較上月縮小；6月全行業共完成旅客運輸量3073.9萬人次，年增速較2月提高42.1個百分點，大陸國內、國際航線分別恢復至去年同期的64.7%和2.3%。第二季行業整體虧損342.5億元，較第一季減虧38.5億元。