陸8月製造業PMI降至51 連6個月於榮枯線上

大陸國家統計局和中國物流與採購聯合會（CFLP）31日聯合公布，大陸8月官方製造業採購經理人指數（PMI）略降至51，較上月略降0.1個百分點。但8月指數連續第6個月位於榮枯線上，該指數2月受新冠肺炎疫情衝擊一度驟降至35.7，創有記錄以來新低。

從分項指數來看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數、新增訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原物料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

新浪財經報導，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，8月大陸製造業呈現五個特點，第一，需求繼續恢復，供需循環逐步改善。新增訂單指數為52%，高於上月0.3個百分點，連續4個月回升，從行業情況來看，醫藥、非金屬製品、金屬製品、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等製造業新增訂單指數均高於上月4個百分點以上。

第二，穩外貿政策發力，出口整體向好。一系列穩外貿穩外資政策效應持續釋放，製造業出口進一步改善，本月新增出口訂單指數為49.1%，高於上月0.7個百分點，其中非金屬製品、有色、金屬製品等7個行業位於臨界點以上。

第三，新動能發展加快，轉型升級持續推進。從重點行業來看，高技術製造業和裝備製造業PMI為52.8%和52.7%，分別高於上月1.5和0.9個百分點，高於整體製造業PMI 1.8和1.7個百分點，新動能為製造業復甦注入了活力。

第四，市場逐步好轉，價格指數上升。主要原物料購進價格指數和出廠價格指數為58.3%和53.2%，分別高於上月0.2和1個百分點。

第五，經營預期改善，企業信心增強。本月企業生產經營活動預期指數為58.6%，高於上月0.8個百分點。

此外，大陸小型企業PMI為47.7%，比上月下降0.9個百分點，仍位於臨界點下，本月小型企業反映市場需求不足和資金緊張的企業占比分別超過5成和4成，生產經營依然面臨不少困難。而重慶、四川等地的部分企業反映受暴雨洪澇災害影響，原物料採購周期拉長，市場訂單減少，企業生產有所回落。