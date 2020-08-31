快訊

「他朝我的頭開第一槍」 館長遭槍擊後首度直播發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四川設台資農企委員會 台商振奮

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

四川台資農業企業委員會28日在成都成立，這是四川成立的首個涉台產業專項功能委員會，也是四川推動川台農業合作的最新舉措。該委員會主要為在川台資農業企業發展搭建對接溝通平台，增強在川台資農業企業間的交流以及與政府部門之間的聯繫，維護合法權益。

中新社報導，四川省台辦主任羅治平表示，四川台資農業企業委員會成立後，將在惠農惠企政策宣介、行業動態信息分享、先進農業理念技術傳播、現代農業示範帶動、產業合作提質增效等方面發揮重要作用。

對於在四川耕耘農業多年的台商來說，該委員會的成立無疑是一劑強心針。四川省廣綠農業科技有限公司董事長李義洋已在四川發展有機農業十多年，當選該委員會首任主任委員。在他看來，委員會將扮演一個穿針引線的角色，讓散在四川各地的台資農業企業聚集起來，做大做強。

李義洋表示，上任後的首要任務是讓兩岸農業能更好地對接合作，除了團結在川台商，還要把先進的理念和研究成果提供給本地農業企業，在四川從農業大省到農業強省邁進的過程中，扮演一個領頭羊的角色。

成都鈞喬農業科技開發有限公司董事長胡淑美表示，目前不少台資農業企業在四川與當地農民的聯繫還不够緊密，希望未來委員會能加大對四川各地農民的開放，對兩岸農業真正產生融合作用。

「我已經在成都推進循環農業近20年，對於所有想要做循環農業的四川同胞，我會把技術分享給他們」，胡淑美如此說。

近年來，四川與台灣在精緻農業、現代農業方面開展了有效對接，合作領域不斷擴大，涉足傳統種養殖、農產品深加工、生態有機、休閒觀光等等。截至目前，川台農業合作項目接近300個，金額超過20億美元，有大陸國家級「台灣農民創業園」2個，以及省級「川台農業合作示範基地」30個。

農民 台商 創業

延伸閱讀

四川15歲女25樓跳下 父接人被砸雙亡

四川樂山飄「臭氣」 民眾逃命癱瘓交通

四川樂山不明臭氣引發居民逃難 官方宣稱未超標

四川鬧區路塌 瞬間吞21輛車

相關新聞

張簡珍化身帶貨達人 助台企轉型

「新冠肺炎疫情發生後，我有很多選擇，因為我在倫敦、洛杉磯、東京、台北、高雄等一些地方都有家，但我選擇回上海的家，到現在都...

北京攔轎TikTok不用嫁？字節跳動：嚴守禁止出口技術

TikTok出售美國業務恐生變，大陸不滿美方壓制科技技術，頒布「中國禁止出口限制出口技術目錄」，反將一軍。字節跳動30日...

直播電商產業合作園 廈門揭牌

「海峽兩岸（廈門）直播電商產業合作園」8月29日在廈門集美揭牌。

陸「十四五」 將擴大金融市場

中國金融四十人論壇（CF40）30日在北京發布「2020．徑山報告」稱，新冠疫情衝擊，加速海外資金配置中國金融資產的需求...

廣州台博會開幕 200台企參展

「2020廣州．台灣商品博覽會」28日在廣州中國進出口商品交易會琶洲展館舉辦。本次展會是今年廣州市涉台領域的第一個大型展...

四川設台資農企委員會 台商振奮

四川台資農業企業委員會28日在成都成立，這是四川成立的首個涉台產業專項功能委員會，也是四川推動川台農業合作的最新舉措。該...

北京經開區 10億徵才

北京經濟技術開發區近日披露，「北京經濟技術開發區支持高精尖產業人才創新創業實施辦法」正式發布。根據該辦法，該地區每年設立...

港官員：本會計年度預算赤字 已增近1.09兆元

香港財政司長陳茂波表示，港府2020至2021年的會計年度預算赤字已增至近港幣2900億元（約新台幣1.09兆元）。財政...

中國擴大管制技術出口 TikTok出售或得北京點頭

中國貿易專家告訴國家媒體，中國最近對技術出口訂定新規範，意味字節跳動想出售旗下短影音平台TikTok美國業務，或得先取得...

北京出招搶TikTok出售主導權 紐時：恐嚇跑可能的買家

中國大陸熱門應用程式TikTok出售給美國企業一事可能出現變數，大陸商務部28日發布新規定，TikTok母公司字節跳動或許需申請許可才能出售TikTok。紐約時報分析指出，北京想藉此展現他們在此事上不當旁觀者，且有意影響最終出售協議條款。

華為取得晶片管道遭美封阻 傳轉而聚焦雲端業務

英國「金融時報」報導，中國電信設備製造商華為現正聚焦發展剛嶄露頭角的雲端業務，以確保公司的生存。華為雖遭美國制裁，雲端業...

中國整治吃播頻道 主播爆解僱與離職潮

中共總書記習近平於11日下令杜絕餐飲浪費後，不少「吃播」節目遭到整治。據陸媒報導，隨著指示落實，過去2週已出現吃播主解僱...

熱門新聞

8個月沒回宿舍…廁所竟長出一株辣椒樹 網笑翻：種子哪來的？

船隻翻覆大量榴槤漂海上引民眾瘋搶 當晚集體腹瀉食物中毒

北京攔轎TikTok不用嫁？字節跳動：嚴守禁止出口技術

山西臨汾飯店倒塌增至29死 陸國務院展開查處

華為取得晶片管道遭美封阻 傳轉而聚焦雲端業務

獲准訪北京疫苗工廠 CNN：中國展現科技實力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。