四川設台資農企委員會 台商振奮

四川台資農業企業委員會28日在成都成立，這是四川成立的首個涉台產業專項功能委員會，也是四川推動川台農業合作的最新舉措。該委員會主要為在川台資農業企業發展搭建對接溝通平台，增強在川台資農業企業間的交流以及與政府部門之間的聯繫，維護合法權益。

中新社報導，四川省台辦主任羅治平表示，四川台資農業企業委員會成立後，將在惠農惠企政策宣介、行業動態信息分享、先進農業理念技術傳播、現代農業示範帶動、產業合作提質增效等方面發揮重要作用。

對於在四川耕耘農業多年的台商來說，該委員會的成立無疑是一劑強心針。四川省廣綠農業科技有限公司董事長李義洋已在四川發展有機農業十多年，當選該委員會首任主任委員。在他看來，委員會將扮演一個穿針引線的角色，讓散在四川各地的台資農業企業聚集起來，做大做強。

李義洋表示，上任後的首要任務是讓兩岸農業能更好地對接合作，除了團結在川台商，還要把先進的理念和研究成果提供給本地農業企業，在四川從農業大省到農業強省邁進的過程中，扮演一個領頭羊的角色。

成都鈞喬農業科技開發有限公司董事長胡淑美表示，目前不少台資農業企業在四川與當地農民的聯繫還不够緊密，希望未來委員會能加大對四川各地農民的開放，對兩岸農業真正產生融合作用。

「我已經在成都推進循環農業近20年，對於所有想要做循環農業的四川同胞，我會把技術分享給他們」，胡淑美如此說。

近年來，四川與台灣在精緻農業、現代農業方面開展了有效對接，合作領域不斷擴大，涉足傳統種養殖、農產品深加工、生態有機、休閒觀光等等。截至目前，川台農業合作項目接近300個，金額超過20億美元，有大陸國家級「台灣農民創業園」2個，以及省級「川台農業合作示範基地」30個。