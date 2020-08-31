聽新聞
test
0:00 / 0:00
北京經開區 10億徵才
北京經濟技術開發區近日披露，「北京經濟技術開發區支持高精尖產業人才創新創業實施辦法」正式發布。根據該辦法，該地區每年設立10億元（人民幣，下同）專項資金支持人才發展，同時啟動國際化引才項目「千人聚亦」，將邀1000餘位全球菁英引智築城。
新華社報導，「實施『千人聚亦』，是北京經開區在改革創新發展中，以人才工作促進升級版經開區和亦莊新城高質量發展的重要嘗試。開啟『政府免費搭台+雲端輕鬆引才』的新模式，實現線上服務不停歇、招才引智不打烊，助力經開區企業戰疫引才。」經開區有關負責人稱。
「千人聚亦」項目將持續至10月8日，以線上雲招聘的形式，面向海內外匯聚綜合素質好、專業水平高、創新精神強的國際化優質人才資源，滿足北京經開區企業國際化人才1000餘個職位需求，包括部門負責人以上的中高端職位、核心技術職位或重點培養的國際化儲備人才職位等。
報導指出，北京經開區的四大主導產業為新一代信息技術、高端汽車和新能源汽車、生物技術和大健康、機器人和智能製造。目前，104家單位參與了本次招聘活動，覆蓋北京經開區四大主導產業以及航空航天、新材料、節能環保、文化創意、高端服務等新興產業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言