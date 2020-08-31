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張簡珍化身帶貨達人 助台企轉型

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
上海台協會長張簡珍。本報資料照片
上海台協會長張簡珍。本報資料照片

「新冠肺炎疫情發生後，我有很多選擇，因為我在倫敦、洛杉磯、東京、台北、高雄等一些地方都有家，但我選擇回上海的家，到現在都沒有離開過。」上海市台資協會會長張簡珍接受中新社訪談時說。

報導指，從小家境優渥的張簡珍，一路走來順風順水，大學是台灣東海大學法律系，後又到日本早稻田大學和美國耶魯大學深造碩士和博士學位。2000年到北京創業，因當時外資的營商環境不完善，法治尚未齊全，遭受人生第一次重大挫折，但一直堅信大陸是她未來扎根的地方。

作為土生土長的台灣高雄人，張簡珍對中國的歷史和傳統文化深深著迷，兩岸同文同種更是她堅守的信念。除了要求完全接受美式教育的女兒，無論英文說得多流利，都要記得自己是炎黃子孫外，她自己在日本留學期間也向同學傳播中國傳統文化。

張簡珍笑著回憶道：「因為我平時總是喜歡跟他們聊中國傳統的古詩詞，導致後來每次聚餐喝多了酒，他們都會跟我說，給我們念首李白的詩吧，結果念完一首還要再來一首蘇東坡的詩，一邊說日語一邊要用中文吟詩作對。」

張簡珍表示：「我給他們讀詩就是要讓他們知道中國人的底蘊，讓他們知道中國文化的優秀。」中國傳統文化拉近了張簡珍和日本同學之間的距離，也增強了她在大陸發展的歸屬感。「我一直說，如果我能活到100歲，那麼我100歲的最後一天我還是要呆在上海，因為這裡是我的家，是我的第二故鄉。」張簡珍說。

上海是大陸吸引台商投資最多的城市之一，截至2019年末累計批准台商投資項目1.43萬個，吸引合同台資近424億美元。新冠疫情讓上海台企的生產、經營、銷售和市場拓展均受到了不同程度的影響。

身為上海台資企業的大家長，為了幫助台企加速復工復產復市，張簡珍帶頭積極融入後疫情時代大陸消費模式的轉變，化身帶貨達人，與多位知名台商現身抖音短影音平台一起推介品牌、推銷產品。

張簡珍坦言，新冠肺炎疫情讓台商都處於沮喪的情緒中，上海各級政府的關心給了台商溫暖，而緊隨其後召開的雙城論壇更是給了台商新的希望。2020台北-上海城市論壇上，北台都會區合作與長三角一體化成為探討的一大主題。張簡珍認為，「長三角一體化把台商帶到了一個新的境界，是當前台商所面臨的一次重大轉型機遇和商機。」

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