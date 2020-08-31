快訊

「他朝我的頭開第一槍」 館長遭槍擊後首度直播發聲

陸「十四五」 將擴大金融市場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國金融四十人論壇（CF40）30日在北京發布「2020．徑山報告」稱，新冠疫情衝擊，加速海外資金配置中國金融資產的需求，「十四五」時期中國大陸超大規模金融市場將進一步發展壯大。

中新社報導，CF40資深研究員、中國證監會原主席蕭鋼解讀報告時說，從各國經驗看，金融市場發展是一把雙刃劍，對金融市場規模擴大與實體經濟發展的關係，需要全面辯證地看待。

具體而言，如果金融過度發展或脫實向虛，必然影響實體經濟發展，一旦釀成金融危機更會嚴重傷害實體經濟；但如果金融與實體經濟發展相適應匹配，就能最大效率地轉化儲蓄為投資，促進消費擴大，兩者就會良性互動、共同發展。

報告認為，當前中國大陸金融市場已具備成為超大規模金融市場的潛力，主要表現在四個方面：一是中國大陸金融市場體量居全球前列。截至2019年末，人民幣信貸餘額超150兆元（人民幣，下同），居全球第一；中股票市場市值超60兆元，債券市場託管餘額近100兆元，均位居全球第二。

二是中國大陸金融市場擁有規模龐大、結構多樣的投資者群體。以A股市場為例，截至2019年末，投資者數量達15975.24萬，較上年同期增長9.04%，其中個人投資者佔比高達99.76%。與此同時，A股市場機構投資者群體不斷壯大，公募基金、保險資金、社保基金、資管機構等多元化、多層次機構投資者競爭合作發展格局逐步形成。

三是隨著中等收入群體擴大和人口老齡化時代來臨，中國大陸居民資產配置和財富管理需求持續增長。隨著居民收入增長，財富管理需求和資產配置也將發生重要變化。

四是新冠疫情衝擊加速了海外資金配置中國大陸金融資產需求。海外疫情持續擴散，無限量、無底線量化寬鬆政策不僅透支政策效力，普遍零利率甚至負利率更使得金融資產收益率大大下降。中國大陸金融資產安全性、穩健性、收益性優勢凸顯。今年上半年，北向資金淨流入超過1100億元，同比增幅在20%以上。

實體經濟 疫情

延伸閱讀

資金滿溢 學者估央行第3季利率決策將按兵不動

美股選前驚驚漲 宜分散風險

華南銀行財富管理 獲最佳銀色友善獎

財富管理評鑑出爐 上海商銀奪最佳客戶信任獎第一名

相關新聞

張簡珍化身帶貨達人 助台企轉型

「新冠肺炎疫情發生後，我有很多選擇，因為我在倫敦、洛杉磯、東京、台北、高雄等一些地方都有家，但我選擇回上海的家，到現在都...

北京攔轎TikTok不用嫁？字節跳動：嚴守禁止出口技術

TikTok出售美國業務恐生變，大陸不滿美方壓制科技技術，頒布「中國禁止出口限制出口技術目錄」，反將一軍。字節跳動30日...

直播電商產業合作園 廈門揭牌

「海峽兩岸（廈門）直播電商產業合作園」8月29日在廈門集美揭牌。

陸「十四五」 將擴大金融市場

中國金融四十人論壇（CF40）30日在北京發布「2020．徑山報告」稱，新冠疫情衝擊，加速海外資金配置中國金融資產的需求...

廣州台博會開幕 200台企參展

「2020廣州．台灣商品博覽會」28日在廣州中國進出口商品交易會琶洲展館舉辦。本次展會是今年廣州市涉台領域的第一個大型展...

四川設台資農企委員會 台商振奮

四川台資農業企業委員會28日在成都成立，這是四川成立的首個涉台產業專項功能委員會，也是四川推動川台農業合作的最新舉措。該...

北京經開區 10億徵才

北京經濟技術開發區近日披露，「北京經濟技術開發區支持高精尖產業人才創新創業實施辦法」正式發布。根據該辦法，該地區每年設立...

港官員：本會計年度預算赤字 已增近1.09兆元

香港財政司長陳茂波表示，港府2020至2021年的會計年度預算赤字已增至近港幣2900億元（約新台幣1.09兆元）。財政...

中國擴大管制技術出口 TikTok出售或得北京點頭

中國貿易專家告訴國家媒體，中國最近對技術出口訂定新規範，意味字節跳動想出售旗下短影音平台TikTok美國業務，或得先取得...

北京出招搶TikTok出售主導權 紐時：恐嚇跑可能的買家

中國大陸熱門應用程式TikTok出售給美國企業一事可能出現變數，大陸商務部28日發布新規定，TikTok母公司字節跳動或許需申請許可才能出售TikTok。紐約時報分析指出，北京想藉此展現他們在此事上不當旁觀者，且有意影響最終出售協議條款。

華為取得晶片管道遭美封阻 傳轉而聚焦雲端業務

英國「金融時報」報導，中國電信設備製造商華為現正聚焦發展剛嶄露頭角的雲端業務，以確保公司的生存。華為雖遭美國制裁，雲端業...

中國整治吃播頻道 主播爆解僱與離職潮

中共總書記習近平於11日下令杜絕餐飲浪費後，不少「吃播」節目遭到整治。據陸媒報導，隨著指示落實，過去2週已出現吃播主解僱...

熱門新聞

8個月沒回宿舍…廁所竟長出一株辣椒樹 網笑翻：種子哪來的？

船隻翻覆大量榴槤漂海上引民眾瘋搶 當晚集體腹瀉食物中毒

北京攔轎TikTok不用嫁？字節跳動：嚴守禁止出口技術

山西臨汾飯店倒塌增至29死 陸國務院展開查處

華為取得晶片管道遭美封阻 傳轉而聚焦雲端業務

獲准訪北京疫苗工廠 CNN：中國展現科技實力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。