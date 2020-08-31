陸「十四五」 將擴大金融市場

中國金融四十人論壇（CF40）30日在北京發布「2020．徑山報告」稱，新冠疫情衝擊，加速海外資金配置中國金融資產的需求，「十四五」時期中國大陸超大規模金融市場將進一步發展壯大。

中新社報導，CF40資深研究員、中國證監會原主席蕭鋼解讀報告時說，從各國經驗看，金融市場發展是一把雙刃劍，對金融市場規模擴大與實體經濟發展的關係，需要全面辯證地看待。

具體而言，如果金融過度發展或脫實向虛，必然影響實體經濟發展，一旦釀成金融危機更會嚴重傷害實體經濟；但如果金融與實體經濟發展相適應匹配，就能最大效率地轉化儲蓄為投資，促進消費擴大，兩者就會良性互動、共同發展。

報告認為，當前中國大陸金融市場已具備成為超大規模金融市場的潛力，主要表現在四個方面：一是中國大陸金融市場體量居全球前列。截至2019年末，人民幣信貸餘額超150兆元（人民幣，下同），居全球第一；中股票市場市值超60兆元，債券市場託管餘額近100兆元，均位居全球第二。

二是中國大陸金融市場擁有規模龐大、結構多樣的投資者群體。以A股市場為例，截至2019年末，投資者數量達15975.24萬，較上年同期增長9.04%，其中個人投資者佔比高達99.76%。與此同時，A股市場機構投資者群體不斷壯大，公募基金、保險資金、社保基金、資管機構等多元化、多層次機構投資者競爭合作發展格局逐步形成。

三是隨著中等收入群體擴大和人口老齡化時代來臨，中國大陸居民資產配置和財富管理需求持續增長。隨著居民收入增長，財富管理需求和資產配置也將發生重要變化。

四是新冠疫情衝擊加速了海外資金配置中國大陸金融資產需求。海外疫情持續擴散，無限量、無底線量化寬鬆政策不僅透支政策效力，普遍零利率甚至負利率更使得金融資產收益率大大下降。中國大陸金融資產安全性、穩健性、收益性優勢凸顯。今年上半年，北向資金淨流入超過1100億元，同比增幅在20%以上。