北京瞭望／中南海頂層座談盪起漣漪

中國經濟領域有不少需要持續關注的事件，其中一個是上周所謂中南海頂層座談會。需要持續關注，在於這場頂層座談與未來的頂層設計有些關係，還在於外界對這場座談會有焦點散落之誤，弄清一些枝微末節，可能有些用處。

中南海24日開了個專家座談會，題目相當清晰，就是為正編制的第十四個五年規劃，要聽取專家學者的意見和建議。因為來自於複雜的現實，影響到未明的未來，開會的地點、出席的人物、講話的重點，都值得討論。然而幾天下來，有些枝節問題，需要去請教那天也在座的高人，包括綠葉何來，紅花何在，順便也聽聽會後盪漾的漣漪或餘波。

關注所謂綠葉，是關注那些與會的專家，因為進了中南海、談了大規劃，難免令人刮目相看，所以一時間「習幕僚」、「新國師」等種種帽子戴上，令人仰羡。但請教來的一種說法，這幾位都算頂層智囊，但因距離尚遠，不能入帳習的幕僚團隊。那麼這些專家學者，當怎麼給他定位呢？

比較客觀的說法，可稱劉團隊或十四五團隊。這次專家挑選，責任在中央辦公廳，但拿名單的是副總理劉鶴，所以將近一半人來自他的經濟學家圈子，即五十人經濟論壇，其中發言的林毅夫、樊綱、江小涓、蔡昉都在五十人之列，座下還有多位出席而沒有發言的，也是五十人榜上人，說這些人是劉鶴團隊，比較準確。

五十人經濟論壇正是劉鶴早年發起組成的，是中國當今官學一體的頂級智庫班子，當年的發起人坐下，就說要辦成一個重大改革的討論平台、重大政策的沙盤推演平台，過去的五年規劃如此，未來的十四五規劃制定中，五十人論壇的影響力不可低估。

當然，凡事不能一言堂，所以發言者要有一定代表性，除陸銘代表年輕學者、鄭永年勉強代表境外聲音，另外三位發言者劉副總理也挑得特別，一位是國家發改委宏觀院的王昌林，在發改委跟了劉副主任多年，現在重點研究高科技產業政策；一位是清華國家金融研究院院長朱民，是看他曾任職國際貨幣基金副總裁，要聽他一些國際金融的課題：一位是中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕，別忘了此前他曾任社科院美國所副所長，算是美國經濟權威。

綠葉們很重要，但主要功能還是襯托紅花。所以這場座談會的重點，不在九人發言講了甚麼，而在習近平的重要講話重要在哪裡。

相關的講話都已公布，專家建議要仔細琢磨的，反而不是熱了更熱的內循環或者說大循環、雙循環，而是一些暫時一句帶過，還要仔細打磨的觀點，比如判斷世界大勢，過去的說法是「百年未有的大變局」，這次提了個「世界進入動盪變革期」；又如怎樣看自己，這回提了十二字叫做「危機並存、危中有機、危可轉機」；最後結論是個新格局，即「以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局」。

綠葉的層次，紅花的濃淡，都要費時間來欣賞，何況還有會後各圈子中漣漪。會後有的與會者當然成為追訪對象，但與會而未發言，又身為五十人論壇成員的中國人民大學副校長劉元春，就剛散的會剛說了這麼一段話：「防止一些人利用雙循環這個新理論來宣揚他們的一些偏激的、落後的思想」。這就要去找那些宣揚來讀讀了。