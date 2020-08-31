直播電商產業合作園 廈門揭牌

「海峽兩岸（廈門）直播電商產業合作園」8月29日在廈門集美揭牌。

中新社報導，首屆大陸台商台企電商轉型升級推介會，29日在集美舉辦。

推介會上，由廈門市集美區政府、廈門市台聯、廈門市台協等多個單位共同發起成立的大陸首個「海峽兩岸（廈門）直播電商產業合作園」簽約並揭牌。

產業合作園落地在集美新城誠毅國際商務中心，面積近8000平方公尺。由廈門集美區政府對接互聯網龍頭企業多個平台進駐，在產業合作園內建立「四基地一中心」，即「閒魚奢品電商產業帶（廈門）基地」「考拉海購跨境電商內容生態（廈門）基地」「淘寶直播官方授權產業帶（集美）基地」「天貓產業帶（廈門）服務中心」以及「廈門兩岸青年直播電商就業創業基地」。

「四基地一中心」，將幫助在大陸發展的台企台商，實現互聯網平台電商轉型升級。

以天貓產業帶（廈門）服務中心為例子，該中心將與各地台協合作，打通台灣地區進口水果和進口海鮮與天貓食品StoB電商批發採購和StoC電商零售銷售通路，實現台灣進口水果和水產海鮮的電商規模化銷售。

廈門市台商協會會長吳家瑩表示，產業合作園的建立，對於在大陸發展的近11萬家台企是利好消息，將助力企業轉型升級，將產品順利行銷到中國大陸各地。

此外，還可以幫助台青、台生在大陸直播電商的新經濟風口創業就業。