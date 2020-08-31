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「他朝我的頭開第一槍」 館長遭槍擊後首度直播發聲

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廣州台博會開幕 200台企參展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「2020廣州．台灣商品博覽會」28日在廣州中國進出口商品交易會琶洲展館舉辦。本次展會是今年廣州市涉台領域的第一個大型展會，展覽面積10000平方公尺，展位近400個，參展台資企業達200家。

新華社報導，本次展會設立台灣精品區、高雄特色區、台灣漁業區等三個特色展區，匯聚了生物科技、電子科技、美妝個護、珠寶首飾、餐飲美食等多個優勢品類的精選展品。此外，展會還設立了台灣青年專館，生物、農業、養老、食品、文創等多個行業的十餘家台灣青創企業參展。

「展會不僅增加了銷售機會，也提供了台商和大陸交流的平台。」廣州台資企業協會青年會常務副會長沈建翰說，「台灣青年到廣東參與大灣區建設的意願非常強烈。希望展會能幫助台灣青年更好地了解、融入大陸。」

台灣果農任海龍手戴厚實的褐色手套，在展位前削著鳳梨。「銷售量很好，顧客嘗過覺得好吃就會下單購買。」他說，「希望來參展的客人對我們的產品更加了解。我們在大陸開設了總代理公司，今後也會擴大經營。」

本次展會還設立了電商直播館，實現線上線下雙渠道同步展示、同步銷售、同步服務，幫助台資企業打造品牌，拓寬內銷通路。

「受海外疫情影響，很多做外貿的台商受衝擊不小。」沈建翰說，「直播是很好的出口轉內銷的途徑。我們剛好趕上一波熱潮，前一陣的廣州直播節也有參與。」

「台灣企業在大陸發展需要很多認同和支持，我們也在用很認真的態度將產品呈現給觀眾，希望大家能認同我們的產品，認同台商在大陸的發展。」南僑食品集團（上海）股份有限公司區域運營經理楊耀忠說。

廣州台資企業協會會長王慶祥表示，近幾年協會逐步成長，目前台商會員已有1600多家，很多台資企業都對參與粵港澳大灣區建設充滿興趣。

台商 青年 直播

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