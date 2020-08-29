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陸限制技術出口 專家：TikTok賣美業務需申請許可

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
總部在北京「字節跳動」被迫要出售「抖音」海外版TikTok。路透
總部在北京「字節跳動」被迫要出售「抖音」海外版TikTok。路透

大陸商務部28日發布「中國禁止出口限制出口技術目錄」，中國對外經濟貿易大學教授崔凡29日解讀表示，以字節跳動公司可能出售TikTok美國業務為例，字節跳動在人工智能等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄，需申請許可。

新華網報導，此次目錄調整發布對考慮技術出口的企業有何影響？崔凡說，新目錄生效時尚未完成交易的技術出口方，如果準備出口調整後目錄中的限制類技術，建議暫停磋商與貿易程序，履行好相關申請手續。

以字節跳動公司可能出售TikTok美國業務為例，他認為，字節跳動在人工智能等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄。

如目錄在限制出口部分計算機服務業類的信息處理技術項下，新增的第21條關於「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」、第18條關於「人工智能交互界面技術」等控制要點，就可能涉及該公司技術。

美國政府以「國家安全」為由，對字節跳動在美業務進行調查，要求字節跳動在有限的時間內剝離TikTok，且必須將後者賣給一家美國公司。

「如果字節跳動計畫出口相關技術，應該履行申請許可程序。」崔凡說，字節跳動的國際業務能夠取得快速發展，依靠的是其大陸強大的技術支撐，它源源不斷地向境外公司提供最新的核心算法服務，就是一種典型的技術服務出口。很可能都需要從大陸境內向境外轉讓軟件代碼或其使用權，也可能需要從大陸境內向境外提供技術服務。

「建議字節跳動認真研究調整後的目錄，嚴肅並慎重考慮是否需要暫停相關交易的實質性談判，履行好法定申報程序，再視情採取行動。」崔凡說。

此次並非大陸首次調整「中國禁止出口限制出口技術目錄」，上一次目錄修訂是在2008年。崔凡稱，對技術出口實行負面清單管理，已成為國際通行做法。

基於2008年版目錄，此次調整共涉及53項技術條目：刪除9項禁止類或者限制類條目；新增23項限制類條目；對21項條目的控制要點和技術參數修改。

技術出口分自由、限制和禁止三類。崔凡分析，根據規定，準備出口限制類技術的企業在對外進行實質性談判前，應填寫「中國限制出口技術申請書」，報送省級商務主管部門進行申請；屬於國家秘密技術的，需提前辦理保密審查手續。

TikTok

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