建設銀行數位人民幣錢包 「快閃」上線

大陸數位貨幣處於內部封閉試點測試階段，但建設銀行「數位人民幣錢包」今（29）日一度開放，提供服務有支付、兌出、兌回、轉帳、信用卡還款等，但下午隨即關閉此功能。

建設銀行數位貨幣個人錢包短暫上線。澎湃新聞報導，有消息稱建行「數位人民幣錢包」29日已上線。在中國建設銀行App搜索「數位貨幣」即可進入頁面，如果持有建行卡，可以一鍵開立數位貨幣個人錢包。

不過，建行在8月29日下午關閉此功能，頁面已經顯示「該功能暫未正式對外提供服務，敬請期待」。

在短暫開放時刻，打開中國建設銀行App，搜索「數位錢包」後會顯示「數位錢包充值」和「數位貨幣」兩個菜單。點擊「數位貨幣」，如果持有建行卡並已登錄App，就會跳轉到錢包開通頁面，通過手機號驗證即可完成信息確認，在同意「開通數位貨幣個人錢包協議」後，即可開立成功。

協議項下的數位人民幣錢包分為APP錢包和硬件錢包。數位人民幣錢包提供的服務包括查詢、支付、兌出、兌回、轉賬、信用卡還款等服務。

點擊頁面中部顯示的帶有「數位人民幣」，進入錢包管理後，會顯示存入錢包、轉出錢包、交易明細、綁定賬戶、查看紅包、信用卡還款、錢包升級和錢包注銷總共八項功能。

此外，從協議看，建行的數位人民幣錢包類型分為一類錢包、二類錢包、三類錢包和四類錢包，並設有限額。比如，數位人民幣二類錢包、三類錢包和四類錢包的餘額上限分別為人民幣1萬元、2,000元和1,000元，單筆支付上限分別為人民幣5,000元、2,000元和500元。

人行貨幣政策司司長孫國峰25日曾表示，目前數位人民幣在深圳、蘇州、雄安、成都以及未來的冬奧會場景，正內部封閉試點測試。數位人民幣正式推出沒有時間表。