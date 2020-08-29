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外資控股券商再添一家 日本大和證券獲批

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
截至目前，外資控股券商已達5家。圖／中新社資料照片
截至目前，外資控股券商已達5家。圖／中新社資料照片

全球第五大、日本第二大券商大和證券，去年9月向大陸證監會遞交在大陸設立控股證券公司的申請文件後，證監會28日晚間公告核准設立，截至目前，外資控股券商已達5家。

2014年退出海際大和證券近六年後，大和證券將再次重返大陸市場。

界面新聞報導，大和證券（中國）有限責任公司註冊地為北京市，註冊資本為人民幣10億元，業務範圍為證券經紀、證券承銷與保薦、證券自營，手握三塊牌照。公司由株式會社大和證券集團總公司持股51%。

中方股東都是北京國資，分別是持股33%的北京國有資本經營管理中心，和持股16%的北京熙誠資本控股有限公司。

今年以來，外資參股、控股券商動作頻頻。年初，野村東方國際證券在上海設立首家證券營業部獲批後，2月傳來金圓統一證券進場的消息。

瑞銀證券是大陸證券市場上首家由外資直接入股的全牌照證券公司。摩根大通證券目前拿到的四塊業務牌照包括證券經紀、證券自營、證券投資諮詢以及證券承銷與保薦。野村東方國際證券目前同樣拿到四塊牌照，包括證券經紀、證券投資諮詢、證券自營及證券資產管理。

一般而言，從申請到正式獲批需要經過幾個月。在監管層核准後，外資控股券商有6個月時間進行籌備（包括人員招聘、系統籌備等工作），在此後的現場檢查通過後，可正式開業。

這也意味，大和證券預計將在明年初正式開業。

截至目前，外資控股券商已達5家，分別是高盛高華證券、瑞銀證券、摩根大通證券（中國）、野村東方國際證券及大和證券。除這5家外資控股券商外，大陸目前還有11家合資券商。

4月1日券商外資股比限制取消後，上述16家合資券商中，有望誕生首家100%外資控股券商。

興業證券分析師認為，外資金融機構進入大陸證券市場，與收購原有國內券商相比，外資券商更傾向於新設；並且在主要業務發展方向上，並沒有放在傳統業務爭奪上，而更可能瞄準大陸剛剛起步的財富管理和銷售交易業務。

外資 北京

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