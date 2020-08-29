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美封殺華為晶片供應 余承東：正在想辦法

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國對華為的升級版禁令期限在9月15日，若沒有許可，華為將無法再向聯發科等第三方IC設計廠商採購晶片。騰訊網
美國對華為的升級版禁令期限在9月15日，若沒有許可，華為將無法再向聯發科等第三方IC設計廠商採購晶片。騰訊網

美國對華為的升級版禁令期限在9月15日，若沒有許可，華為將無法再向聯發科等第三方IC設計廠商採購晶片。除了現有存貨，華為將面臨無可用的局面。面對美國晶片供應的封殺，華為消費者業務CEO余承東回應，「正在想辦法」。

新浪財經報導，8月28日至30日，2020年亞布力中國企業家論壇夏季高峰會在青島召開。但余承東作為主講嘉賓的「逆全球化：趨勢、影響及對策」論壇為閉門會議，未對外開放。

美國商務部於8月17日宣布，除非獲得特殊許可，否則外國晶片製造商不得在使用美國技術的情況下向華為供應它們的產品。禁令升級後，允許供應商供應已經在準備中的訂單，但必須在距離三周之內的9月14日午夜之前交付。

日前，聯發科確認，已經依照規定向美方申請，力爭9月15日之後，可以繼續向華為出貨。聯發科官方稱，聯發科技重申遵循全球貿易相關法令規定的立場，目前已經依照規定向美方提出申請，靜待美方審核中。

余承東 華為 聯發科

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