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美國防部新增11家解放軍企業名單 為制裁鋪路

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國國防部周五宣布擴大制裁大陸企業的名單，新增11間公司，指控這些公司由解放軍所擁有或控制。圖為去年中共建政70周年閱兵儀式上展示「東風26B」導彈。中新社
美國國防部周五宣布擴大制裁大陸企業的名單，新增11間公司，指控這些公司由解放軍所擁有或控制。圖為去年中共建政70周年閱兵儀式上展示「東風26B」導彈。中新社

美國國防部周五宣布擴大制裁大陸企業的名單，新增11家公司，包括中國交通建設、中國三峽集團、中國中化集團、中國東方紅衛星等公司，指控這些公司由解放軍所擁有或控制，以應對大陸軍民融合發展戰略。

路透報導，被納入名單的企業，不會即時面臨制裁或懲罰，但在1999年所訂立的「國防授權法」規定，授權總統可以對在美國營運的企業，採取措施，包括調查、禁制及沒收所有資產，此次作法為將來可能的制裁鋪路。

美國國防部宣布，美國政府已認定包括建築巨頭中國交通建設集團在內的另外11家大陸企業為大陸軍方擁有或控制，此舉將為頒布新一輪制裁鋪路。

今年上半年，美國國防部已認定20家大陸頂尖企業為直接或間接在美國運營的大陸軍事公司，包括那些由中國解放軍「擁有或控制」的、提供商業服務、製造、生產或出口的公司。

美國26日宣布將24家大陸企業列入實體清單，原因是涉及幫助大陸軍方在南海修建人工島等，又將限制相關個人簽證。在北京，大陸外交部發言人趙立堅批評，美方「非法制裁」毫無道理，粗暴干涉內政，中方將採取堅定措施，維護企業個人的合法權益。

美國防部新增列入制裁的11家大陸公司有：中國交通建設公司、中國運載火箭技術研究院、中國東方紅衛星公司、中國聯合網絡通信集團、中國電子公司、中國化工集團、中國化工集團、中化集團、中國建築集團、中國三峽集團、中國核工程建設總公司。

國防部 陸軍 解放軍

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