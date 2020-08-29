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華為上半年日賺逾10億 業績增長23%

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
今年上半年華為消費者業務營收占比提升至56%。路透資料照片
今年上半年華為消費者業務營收占比提升至56%。路透資料照片

華為投資控股28日在銀行間市場發布上半年財報，營收為人民幣4,507億元，年增13.7%；淨利431億元，年增23.5%。換句話說，華為上半年日賺人民幣2.4億元（約新台幣10.1億元）。

分業務來看，已占華為半壁江山的消費者業務依然增長強勁，儘管美國官方的打壓直接影響其消費者業務在海外市占率。

e公司官微報導，華為最新披露的財務數據顯示，2019年上半年，華為營收為人民幣3,965.38億元，年增22.9%；淨利349億元，年減10.1%。

相較去年同期，華為營收、淨利依然保持穩健的增長態勢。

分季來看，在新冠狀肺炎疫情之下，華為也未能獨善其身。數據顯示，今年第1季華為營收為人民幣1,806億元，年增2%；淨利133.47億元，年減7.6%；不過進入第2季後，盈利能力迅速提升，營收為2,701億元，比第1季增長49.6%，淨利297.53億元，比第1季增長122.9%。

半年報顯示，上半年華為消費者業務增長最快。其中，消費者業務收入為人民幣2,558億元，相比去年同期2,208億元，大幅增長15.9%；營運商業務收入為1,596億元，年增8.9%；企業業務收入363億元，年增14.9%。

2019年，華為消費者業務在總營收中占比為54%，今年上半年華為消費者業務營收占比持續提升至56%。

據統計，目前華為供應商市場約有人民幣5,000億規模，27家A股上市公司來自華為的收入占比超過公司總營業收入的10%。國泰君安整理出華為的供應商體系總共164家，扣除房地產、交運等提供輔助性服務的公司後，電子、通信、電腦行業的中外供應商共149家。

在發貨量方面，據市場調研機構Counterpoint的最新報告顯示，今年4月，全球智慧機總出貨量為6,937萬支，年減41%。其中，華為以21.4%的市場占有率首次超越三星，登頂全球第一，而三星市場占有率約為19.1%。

疫情 華為

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