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大陸商務部新增23項限制出口技術條目

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為大陸商務部。新華社資料照片
圖為大陸商務部。新華社資料照片

大陸商務部會同科技部28日晚間發佈更新後的《中國禁止出口限制出口技術目錄》，其中新增航空航太軸承技術、雷射技術等23項限制出口的技術條目。

商務部指出，上一次《目錄》修訂是在2008年，距今已有10年多時間。隨著科學技術迅速發展以及大陸科技實力和產業競爭力不斷提升，根據國際慣例及時調整《目錄》勢在必行。

商務部表示，這次《目錄》調整共涉及53項技術條目，一是刪除微生物肥料技術、咖啡因生產技術、核黃素生產工藝、維生素發酵技術等4項禁止出口的技術條目。

二是刪除新城疫疫苗技術、天然藥物生產技術、功能性高分子材料製備和加工技術、化學合成及半合成藥物生產技術、資訊安全防火牆軟體技術等5項限制出口的技術條目。

三是新增農業野生植物人工繁育技術、絨山羊繁育和品種培育技術、空間材料生產技術、大型高速風洞設計建設技術、航空航太軸承技術、雷射技術等23項限制出口的技術條目。

四是對21項技術條目的控制要點和技術參數進行修改，涉及農作物繁育技術、水產種質繁育技術、化學原料生產技術、生物農藥生產技術、航天器測控技術、空間數據傳輸技術、地圖製圖技術、資訊處理技術、真空技術等領域。

商務部稱，下一步將進一步刪減調整《目錄》，同時根據2019年底修訂發布的《禁止進口限制進口技術管理辦法》，大幅精簡《中國禁止進口限制進口技術目錄》，進一步突出市場調節作用。

根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》，技術出口是指從大陸境內向境外，透過貿易、投資或經濟技術合作的方式轉移技術的行為，包括專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可、技術秘密轉讓、技術服務和其他方式的技術轉移。也就是說，凡是涉及向境外轉移技術，無論是採用貿易還是投資等其他方式，均要遵守該條例的規定。

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