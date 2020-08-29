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兩岸人物／理想創辦人 勇闖電動車壇

經濟日報 / 經濟日報 記者李仲維／綜合報導

大陸新能源車品牌理想汽車7月30日在那斯達克上市，成為繼蔚來汽車後，第二家在美上市的大陸電動汽車商。理想汽車創辦人李想沒上過大學，卻勇於創業

理想汽車成立於2015年，前身是「車和家」，專注電動汽車研發與製造的新能源汽車公司，由汽車之家創辦人李想創辦。2019年6月更名為理想汽車，11月量產首款車理想ONE，至今已交付超過1.04萬輛。

公開資料顯示，李想出生於河北省石家莊市的一個藝術家庭。他的雙親都畢業於中央戲曲學院，爸爸是戲劇導演，媽媽是藝術學校的老師。出生於一個藝術家庭，李想身上卻沒有那種獨特的藝術特質，相反的，他繼承了出身軍旅爺爺的倔強脾氣，認定一件事情就要把事情做好。

倔強的李想一直按自己的喜好做事。當他發現了一本《家用電腦與遊戲機》雜誌後，頓時被雜誌的豐富內容吸引住了，這本雜誌讓李想如癡如醉，發覺電腦就是自己最愛。

直到高一，李想買了第一台電腦，這才發現報紙雜誌上寫的非常不確實，所以李想當時做的第一件事，就是寫文章投稿告訴讀者怎麼選擇電腦，幸運的是，他的第一篇文章就被《電腦商情報》全文刊發，那是李想在高一的時候第一筆收入， 大約人民幣600元。

高三畢業之際，李想決定不上大學，2000年春節前夕，他和合作夥伴樊錚共同創立泡泡網，高中學歷的李想讓泡泡網在大陸互聯網行業中獨樹一幟。成為中文IT垂直網站第三名，泡泡網廣告銷售每年以100%以上的速度增加，年收入破億元。

繼泡泡網之後，李想又創辦汽車之家網站，當時大陸有上百個汽車網站， 2005年花了不到一年時間，汽車之家的訪問量就擠進汽車網站前五名。

2015年，李想辭去汽車之家總裁，創辦車和家，車和家不是互聯網平台，而是實實在在地打造電動汽車。2016年12月，李想在微博上透露，車和家首款量產車型SEV正式上路

理想汽車是李想的第三次創業，他說，自己已操盤過百億美元級公司，希望再操盤一家千億美元級公司。2018年10月，經過40個月的研發，理想汽車正式發布首款智慧電動車大型SUV。

作為一名80後（1980年後出生）的創業者，李想是普通人眼中的異類。

畢竟創業成功，且有一定身家又把自己80%的錢投入新領域再創業的人，是少之又少的。

創業 電動汽車 藝術家 人民幣

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