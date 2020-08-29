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兩岸人物／「深圳王」黃楚標 重押航空

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
圖表／經濟日報提供
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香港航空業今年因疫情陷入有史以來最大虧損，國泰航空、香港航空更一度瀕臨倒閉，危機之中，大灣區航空（Greater Bay Airlines）橫空出世，香港民航處證實，7月已受理航空營運人許可證申請（AOC），有望成為香港本地註冊的第五家航空公司。

來者不善的大灣區航空，幕後領軍的黃楚標是叱吒粵港澳的「 深圳王」，更有「 深圳李嘉誠」稱號的東海集團董事長。

黃楚標被稱為「 深圳李嘉誠」，意味他在深圳就是大地主，土地儲備豐富；且他的財富積累和深圳的房地產開發有緊密關係，特別是在港珠澳大橋通車後，在粵港澳大灣區更具有呼風喚雨的影響力。

黃楚標是白手起家，草根創業。祖籍廣東潮陽的黃楚標三歲時隨父母移居香港，60年代一家人在香港「徙置區」安居，這是為安置受災或拆遷的港人，每戶每月租金僅港幣10多元，是當年香港最為辛酸底層階級。

黃楚標唸到國三決定輟學打工，碰上80年代深圳改革開放，1985年黃楚標前往深圳特區做營建，吃苦耐勞積累財富。

1994年底創業成立深圳東海愛地房地產，當年開發的東海花園建案，是大陸首次引入次轉角凸窗、落地凸窗等設計概念，一炮打響中國頂級豪宅的風潮，轟動深港兩地，更是大陸開發商考察深圳地產必看的學習樣本。

2006年成立東海航空，是深圳唯一一家民營客運航空公司，也是以深圳為主基地的航空公司，發展至今，東海航空約有2,500名員工，目前執行93條航線，通達54個城市。

2017年12月開始提供深圳飛往泰國芭達雅、越南富國島等國際航線。

公司現有波音737-800型飛機23架，預計今年底機隊規模將達到40架，五年後增至80架。

2010年成立旗下另一家航司東海公務機，總部也在深圳，在北京設有分公司，主要提供商務包機。

這次在香港成立的大灣區航空是第三家航空公司，黃楚標加大航空產業的投資及布局，有別於過去的事業版圖多傾注在房地產上，明顯看出黃楚標領軍東海集團正逢低入市，要加速擴大多元轉型。

深圳 香港 房地產 航線 創業

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