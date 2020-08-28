中芯國際上半年營收和淨利均創新高

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

大陸最大的晶片製造商中芯國際上半年營收和淨利均創新高，大陸及香港客戶對其營收貢獻大增逾50%，顯示大陸國內半導體公司正在成為中芯國際營收的主要動力。

中芯國際27日晚間發布的H股半年報顯示，上半年營收18.43億美元，年增26.3%，創歷史新高，淨利2.02億美元，年增556%，同樣創歷史新高。

由於A股與H股採用的會計準則不同，在A股的半年報中，中芯國際上半年營收人民幣131.6億元，年增29.4%，淨利13.9億元，年增329.8%。

展望全年，中芯國際目標是實現收入15%至19%的雙位數增長。

公告並顯示，中國大陸及香港客戶上半年貢獻人民幣84.85億元的營收，比去年同期大增51.5%；而北美洲地區貢獻的營收為30.42億元，與去年同期持平；歐洲及不含大陸和香港的亞洲地區貢獻的營收為16.35億元，年增6.8%。這顯示大陸國內半導體公司正在成為中芯國際營收的主要動力。

在工藝方面，中芯國際聯席CEO趙海軍和梁孟松在報告中指出，先進工藝研發與業務進展順利，先進工藝第一代技術量產順利，與大陸及國際客戶繼續開展新的試產項目。

他們並稱，先進工藝第二代平臺穩步推進，目前處於客戶產品驗證階段。在成熟制程方面，產能利用率持續滿載，攝像頭、電源管理、指紋識別和特殊記憶體等相關應用需求強勁。

中芯國際表示，為滿足成熟工藝平臺的需求及緩解目前產能的瓶頸，今年年底前，公司每月將增加3萬片8英寸晶圓產能及2萬片12英寸晶圓產能。同時將持續推進研發進度，以抓住成熟和先進節點的市場機遇。

中芯國際7月16日在上海A股科創板上市，是大陸10年來最大上市案，行業內部人士指出，因中美關係趨於緊張，目前大陸官方正在努力發展國內晶片行業，降低對外倚賴，中芯國際因此搭上這趟順風車。

公司表示，上半年雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但公司看到積極的勢頭和強勁的需求，並已提前布局為下一階段的增長做好準備。上半年公司營收創新高，預計今年全年將實現健康增長。

香港 半導體

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