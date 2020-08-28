聽新聞
test
0:00 / 0:00

連沃爾瑪都盯上Tiktok 目的要對抗亞馬遜威脅

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
零售巨頭沃爾瑪加入短視頻平台TikTok（抖音海外版）競購，目的是要對抗競爭對手亞馬遜。圖/網易科技
零售巨頭沃爾瑪加入短視頻平台TikTok（抖音海外版）競購，目的是要對抗競爭對手亞馬遜。圖/網易科技

前有生產電腦軟硬體產品的科技巨頭微軟，後有專注企業級軟體的甲骨文，現在零售巨頭沃爾瑪加入短視頻平台TikTok（抖音海外版）競購，令投資者和技術專家都感到震驚，不過如果沃爾瑪真能成功，將增強即將推出的送貨訂閱服務，來對抗競爭對手亞馬遜的Prime服務。

網易科技報導，從表面上看，這家老牌實體零售巨頭可能並不是TikTok的最合適買家，畢竟TikTok更受所謂「Z世代」（相當於大陸的95後+00後）歡迎。但仔細觀察數位雄心就會發現，隨著內容和商業之間的界限繼續模糊，此舉是吸引更多購物者、廣告商和賣家的更廣泛長期計畫的一部分。

如果成功，TikTok甚至可能成為一個銷售沃爾瑪產品的平台，將這家擁有58年歷史的零售商推入新興的「社交電商」領域，還可以與Facebook及其Instagram平台抗衡。

市場研究機構CoreSight Research首席執行官溫斯維希（Deborah Weinswig）表示，對沃爾瑪來說，這就像是在他們擁有了一枚火箭，在內容和商業方面為客戶提供超個性化體驗。

沃爾瑪27日證實，該公司正在與微軟合作競購TikTok的美國業務，但在一份簡短聲明中，沃爾瑪幾乎沒有提供有關競購的細節或參與的性質，但這並未阻止投資者的興奮情緒，推動沃爾瑪股價上漲4.5%，創下七周來最大漲幅。

收購TikTok將有助於沃爾瑪首席執行官董明倫（Doug McMillon）讓公司擺脫實體限制，這是他自2014年掌舵以來始終熱衷於在做的事情。這將提振沃爾瑪利潤更高的第三方市場和廣告業務。

此外，TikTok將讓沃爾瑪接觸到廣告公司及其藍籌客戶夢寐以求的龐大、年輕而且忠誠的用戶群體，這些使用者可能會將部分行銷預算從穀歌、Facebook和亞馬遜轉移到沃爾瑪的內部媒體部門。

從TikTok使用者那裡收集的數據，也可能影響沃爾瑪選擇在網站上銷售的產品類型，第三方在沃爾瑪平台出售商品，沃爾瑪不提供倉儲服務但會收取佣金，TikTok的用戶現在正是消費主力，這使得現在成為吸引他們的理想時機。

市場研究機構GlobalData Retail的分析師桑德斯（Neil Saunders）認為，像TikTok這樣的社交平台，會讓沃爾瑪很容易接觸到想要和需要吸引的受眾，在社交媒體領域佔據重要地位，不僅能讓沃爾瑪加強行銷努力，還能讓它獲得豐富的數據，更有效地瞄準購物者。

沃爾瑪 TikTok 廣告

延伸閱讀

康乃爾華裔網紅新生參加派對 遭學生連署要求逐出校園

微軟一開始未計畫大規模收購TikTok業務 「是川普介入才改變」

加入不到三個月…前迪士尼高層Kevin Mayer 快速退離TikTok

TikTok傳對美國事業開價300億美元 微軟沃爾瑪呼聲最高

相關新聞

趙立堅嗆「中國不用蘋果」 身體誠實用iPhone發文秒臉腫

美國總統川普日前宣布未來將禁用抖音（TikTok）及微信（WeChat），對此中國外交部發言人趙立堅嗆說「蘋果手機我們也不用」，雙方你來我往令人好奇後續發展。不過，有眼尖網友發現趙立堅用蘋果手機在推特發文，等於狠狠打臉自己的說法。

連沃爾瑪都盯上Tiktok 目的要對抗亞馬遜威脅

前有生產電腦軟硬體產品的科技巨頭微軟，後有專注企業級軟體的甲骨文，現在零售巨頭沃爾瑪加入短視頻平台TikTok（抖音海外...

為何面積只有台灣四分之一的賽普勒斯，成為大陸富豪權貴的避險地？

美中衝突升溫，大陸富豪權貴們加速海外置產，甚至申請「黃金護照」來避險。據半島電視台報導披露「賽普勒斯文件」指出，大陸富豪、市政協委員、人大代表等逾500人，近兩年取得歐盟地中海小國賽普勒斯（Cyprus）的「黃金護照」，成功入籍歐盟...

解釋習的「雙循環」 王毅：大陸對外開放會越開越大

大陸國務委員兼外交部長王毅昨日強調，面對疫情衝擊，大陸與世界發展面臨新形勢，進入新階段，大陸國家主席習近平近期經濟發展的...

疫災後 網紅經濟助陸旅遊復甦

站在絕美的空中棧道，置身峽谷縱橫、奇峰林立的山水間，抖音達人「大C出走記」通過鏡頭向粉絲展示著世界自然遺產地張家界的震撼...

南沙綜合保稅區獲批 廣州對外平台再升級

廣州海關26日消息，近日，國務院批復同意廣州南沙保稅港區轉型升級為廣州南沙綜合保稅區。　　

陸首台A320neo模擬機 通過D級鑒定

天津港保稅區管委會表示，坐落於天津自由貿易試驗區（機場片區）的安勝（天津）飛行模擬系統有限公司（以下簡稱：安勝公司）研發...

投資逾3千億 廣州年度計畫完成62.9%

廣州市發展和改革委員會通報，今年1至7月，該市已完成重點項目投資3019億元（人民幣，下同），完成年度計畫的62.9%。

浙江用電量 超過去年同期

國網浙江電力發佈消息稱，截至8月25日24時，該省累計全社會用電量達2988.4億千瓦時，實現同比增長。這是今年以來，浙...

陸綠色金融 4支柱永續發展

中國央行研究局局長王信在日前的國是論壇「能源中國」第二期上表示，近年來，中國綠色金融基礎性制度體系日臻完善，已形成綠色金...

菲採購印刷包裝 浙江網上成交

瞄準東盟國家菲律賓印刷包裝行業，浙江26日舉行「2020浙江出口網上交易會（菲律賓站-印刷包裝專場）」。

ECFA是否喊卡？陸商務部避答

「兩岸經濟合作架構協議」（ＥＣＦＡ）即將生效實施屆滿十年，是否還會繼續執行備受關切，大陸商務部發言人高峰昨在例行記者會被...

熱門新聞

老公玩抖音疑出軌14歲學生妹 港媽：她狂對我老公講愛你

扯！陸父母捧女成「吃播」網紅 3歲女童被狂餵飆破35公斤

趙立堅嗆「中國不用蘋果」 身體誠實用iPhone發文秒臉腫

指美軍驅逐艦擅闖西沙領海 解放軍予以警告驅離

大理白族女子壁畫被指「真空凸點」 政府通宵趕工「加件衣服」

中國學者警告：中美軍隊恐因3種情況爆衝突

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。