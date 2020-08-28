連沃爾瑪都盯上Tiktok 目的要對抗亞馬遜威脅

前有生產電腦軟硬體產品的科技巨頭微軟，後有專注企業級軟體的甲骨文，現在零售巨頭沃爾瑪加入短視頻平台TikTok（抖音海外版）競購，令投資者和技術專家都感到震驚，不過如果沃爾瑪真能成功，將增強即將推出的送貨訂閱服務，來對抗競爭對手亞馬遜的Prime服務。

網易科技報導，從表面上看，這家老牌實體零售巨頭可能並不是TikTok的最合適買家，畢竟TikTok更受所謂「Z世代」（相當於大陸的95後+00後）歡迎。但仔細觀察數位雄心就會發現，隨著內容和商業之間的界限繼續模糊，此舉是吸引更多購物者、廣告商和賣家的更廣泛長期計畫的一部分。

如果成功，TikTok甚至可能成為一個銷售沃爾瑪產品的平台，將這家擁有58年歷史的零售商推入新興的「社交電商」領域，還可以與Facebook及其Instagram平台抗衡。

市場研究機構CoreSight Research首席執行官溫斯維希（Deborah Weinswig）表示，對沃爾瑪來說，這就像是在他們擁有了一枚火箭，在內容和商業方面為客戶提供超個性化體驗。

沃爾瑪27日證實，該公司正在與微軟合作競購TikTok的美國業務，但在一份簡短聲明中，沃爾瑪幾乎沒有提供有關競購的細節或參與的性質，但這並未阻止投資者的興奮情緒，推動沃爾瑪股價上漲4.5%，創下七周來最大漲幅。

收購TikTok將有助於沃爾瑪首席執行官董明倫（Doug McMillon）讓公司擺脫實體限制，這是他自2014年掌舵以來始終熱衷於在做的事情。這將提振沃爾瑪利潤更高的第三方市場和廣告業務。

此外，TikTok將讓沃爾瑪接觸到廣告公司及其藍籌客戶夢寐以求的龐大、年輕而且忠誠的用戶群體，這些使用者可能會將部分行銷預算從穀歌、Facebook和亞馬遜轉移到沃爾瑪的內部媒體部門。

從TikTok使用者那裡收集的數據，也可能影響沃爾瑪選擇在網站上銷售的產品類型，第三方在沃爾瑪平台出售商品，沃爾瑪不提供倉儲服務但會收取佣金，TikTok的用戶現在正是消費主力，這使得現在成為吸引他們的理想時機。

市場研究機構GlobalData Retail的分析師桑德斯（Neil Saunders）認為，像TikTok這樣的社交平台，會讓沃爾瑪很容易接觸到想要和需要吸引的受眾，在社交媒體領域佔據重要地位，不僅能讓沃爾瑪加強行銷努力，還能讓它獲得豐富的數據，更有效地瞄準購物者。