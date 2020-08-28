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彰化案政風二階調查完成 陳時中：有便宜行事的味道

趙立堅嗆「中國不用蘋果」 身體誠實用iPhone發文秒臉腫

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸外交部發言人趙立堅。（圖／取自環球網）
大陸外交部發言人趙立堅。（圖／取自環球網）

美國總統川普日前宣布美國未來將禁用抖音TikTok）及微信（WeChat），對此中國外交部發言人趙立堅嗆說「蘋果手機我們也不用」，雙方你來我往令人好奇後續發展。不過，有眼尖網友發現趙立堅用蘋果手機在推特發文，等於狠狠打臉自己的說法。

趙立堅昨（27）日在記者會上表示，美國一些政客打著國家安全的幌子，濫用國家力量，無理打壓非美國企業。美方的海盜行為，已經對包括美國在內的各國消費者和企業權益造成損害，必將遭到國際社會的反對和抵制。最後他更強調「若美國禁用微信，蘋果手機我們也可以不用」。

雖然趙立堅撂出狠話，不過從他的推特上發文可見，底下清楚顯示「Twitter for iPhone」，也就是趙立堅使用蘋果手機，相比之下另位發言人華春瑩大多使用網頁版APP發文。

消息一出，臉書社團「只是堵藍」發文酸說「嘴巴說不要中國人用蘋果手機，自己身體卻很誠實用蘋果手機發推特」，而台灣網友留言回應，「抓到！吃裡扒外」、「怎麼不說谷歌也禁用」、「不是第一次發生，中國有權人士都用蘋果」、「自己人都不用華為」、「口嫌體正直」。

趙立堅被抓包用蘋果手機發文。圖擷自twitter
趙立堅被抓包用蘋果手機發文。圖擷自twitter

華春瑩大多使用網頁版APP發文。圖擷自twitter
華春瑩大多使用網頁版APP發文。圖擷自twitter

外交部 TikTok 川普 抖音 微信

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