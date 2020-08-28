解釋習的「雙循環」 王毅：大陸對外開放會越開越大

大陸國務委員兼外交部長王毅昨日強調，面對疫情衝擊，大陸與世界發展面臨新形勢，進入新階段，大陸國家主席習近平近期經濟發展的講話，明確指出大陸將建設更高水準的開放型經濟新體制，大陸對外開放的大門不會關閉，反而會越開越大。

習近平在24日召開中國經濟社會領域專家座談會，再次談及「雙循環」，指出要強調以通暢的國民經濟循環為主。外界許多輿論認為，這可能是大陸面對外部壓力進行閉關鎖國之舉。不過，多位經濟學家反駁，正訪問歐洲的王毅也強調，大陸不會閉門，而會更開放。

據大陸外交部網站，27日王毅在挪威與挪威的外交大臣瑟雷德共同會見媒體，有媒體詢問，疫情讓世界經濟衰退，單邊主義與保護主義盛行，這是否會影響大陸的對外開放政策？

王毅表示，開放帶來進步，封閉導致落後，這是大陸改革開放40多年實踐證明的一個真理。

王毅說，40年後的今天，面對疫情衝擊，大陸和世界的發展都面臨新的形勢，進入新的階段。就在兩天前，習近平就經濟發展和對外開放發表了一個非常重要的講話。習明確提出，大陸將推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局；將全面提高對外開放水準，建設更高水準的開放型經濟新體制。

王毅說，這一重要政策宣示向全世界傳遞的信號是，面對疫情衝擊，面對全球經濟低迷，大陸對外開放的大門不僅不會關閉，反而會越開越大。

王毅強調，陸方將通過深化自身改革，以更低的關稅水準、更短的負面清單、更便利的市場准入、更透明的市場規則、更有吸引力的營商環境，把世界上最龐大的大陸國內市場和大陸以外的全球市場更緊密地聯繫起來，實現這兩個市場之間規模更大、效率更高、動力更強的良性循環和相互促進，為自身也為世界各國開闢出更加廣闊的發展空間和機遇。

王毅表示，在大陸新一輪開放發展進程中，陸方歡迎包括挪威在內的歐洲各國積極參與其中。