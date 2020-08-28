菲採購印刷包裝 浙江網上成交

瞄準東盟國家菲律賓印刷包裝行業，浙江26日舉行「2020浙江出口網上交易會（菲律賓站-印刷包裝專場）」。

中新社報導，浙江省副省長朱從玖此前表示，為加強與各國間的經貿往來，切實幫助浙江外貿企業紓困解難，浙江省商務廳發揮浙江數字經濟新優勢，通過雲平台、雲連線形式舉辦2020浙江出口網上交易會（系列站）活動，一國一展，成效顯著。

本次網上交易會于8月26日至8月30日在線上舉辦，匯聚浙江40多家主要來自杭州、嘉興、義烏、溫州四地的企業，以及80家來自菲律賓有採購意向的買家企業。

根據浙江印刷包裝產業特色，該交易會在前期即完成意向配對，預計實現140多場精準對接，意向成交額達60萬美元。

本次參展的浙江印刷包裝企業正採取多項創新舉措滿足市場需求，如包裝印刷設備的自動化、智能化、數字化性能不斷提昇；覆膜、糊盒、切紙、制盒、裱紙等印後技術與國際接軌；積極應用3D直印技術、數碼冷燙、光學防偽等跨界技術。