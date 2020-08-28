陸綠色金融 4支柱永續發展

中國央行研究局局長王信在日前的國是論壇「能源中國」第二期上表示，近年來，中國綠色金融基礎性制度體系日臻完善，已形成綠色金融可持續發展的「四大支柱」，而在制訂「十四五」規劃時，也要強化各項復甦政策的綠色因素，應就綠色發展和應對氣候變化的未來路徑，作好系統性安排。

中新社報導，王信表示，近年來中國政府高度重視綠色產業發展和綠色金融發展，中國是全球綠色金融領域重要的倡導者和引領者。

他說，在綠色金融發展過程中，中國已形成綠色金融可持續發展的「四大支柱」。一是綠色金融標準體系的建設，二是綠色金融數字基礎設施的建設，三是綠色金融產品的創新體系，四是綠色金融發展的激勵約束機制。

王信認為，「十四五」期間中國要重點培育綠色投資，例如在綠色建築、清潔交通、可再生能源等方面擴大投資，支持綠色技術的研發和推廣，加速工業部門綠色和數字化的轉型。

綠色消費亦有巨大空間。王信表示，應逐步將綠色消費納入綠色金融支持的範圍，推動新能源汽車、綠色家電、綠色出行等綠色消費的進一步發展。同時也要提昇國內企業和金融機構境外投資的綠色化程度。

王信還強調，要高度關注氣候變化相關的金融風險，考慮將其逐步納入央行政策框架，開展宏觀審慎管理，要求金融機構進行風險分析並披露相關信息，有效防範系統性金融風險。