浙江用電量 超過去年同期

國網浙江電力發佈消息稱，截至8月25日24時，該省累計全社會用電量達2988.4億千瓦時，實現同比增長。這是今年以來，浙江省全社會用電量首次超過去年同期。與此同時，該省數字經濟用電需求保持旺盛。

中新社報導，國網浙江電力有關人士分析，今年以來，受新冠肺炎疫情及長時間梅雨天氣影響，浙江省用電需求受到一定程度抑制。今年二季度以來，得益於疫情防控形勢持續向好，被壓抑的生產、消費需求得到釋放，地區復工復產進程加快，實體經濟發展日趨穩健，帶動了用電量快速增長。

8月25日13時34分，浙江全社會最高用電負荷達到9268萬千瓦，今年第7次創下歷史新高，同比增長8.82%。

用電量增長，與浙江數字經濟的發展息息相關。在杭州，受阿里巴巴集團、海康威視等龍頭企業帶動，計算機通信、電子設備製造業、信息傳輸、軟件和信息技術等數字產業用電需求旺盛。目前，在杭州運行的數據中心達50多個。其中，富春雲數據中心今年1至7月用電5400萬千瓦時，同比增長209%，超過去年全年用電量。