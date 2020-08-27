陸今年晶片進口 將連續第三年達3千億美元以上

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國半導體行業協會表示，大陸今年可能將連續第三年進口價值至少3千億美元的半導體。（圖／取自新浪網）
中國半導體行業協會表示，大陸今年可能將連續第三年進口價值至少3千億美元的半導體。（圖／取自新浪網）

中國半導體行業協會表示，大陸今年可能將連續第三年進口價值至少3千億（美元，下同）的半導體，這顯示出儘管大陸在努力獲得自主生產的能力，但依然依賴外國技術。

中國半導體行業協會副理事長魏少軍26日於世界半導體大會上表示，大陸是全球最大的晶片進口國。根據該會議的組織者公布的數據指出，2013年以後，大陸的晶片進口額超過了2千億元；2018年，這個數字超過了3千億元；到去年仍為3千億元，如果今年沒有任何異常狀況發生，依然會是3千億元或者更多。

魏少軍指出，大陸進口的晶片中，約有一半最終將用於出口，因為它們被應用在其它產品上。

據了解，大陸已投入數十億元，試圖加快國內晶片產業的發展，隨著華盛頓對大陸科技巨頭華為施加新的壓力，這個行動面臨著新的緊迫性。大陸晶片產業自主化的努力是由其最大晶片製造商中芯國際所主導，該公司計劃大幅增加資本支出，但面臨缺乏智慧財產權等挑戰。

半導體 華盛頓

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