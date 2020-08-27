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中印關係惡化 阿里巴巴暫停投資印度6個月

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
兩名了解計劃的消息人士表示，阿里巴巴已經擱置了投資印度公司的計劃6個月。 路透社
兩名了解計劃的消息人士表示，阿里巴巴已經擱置了投資印度公司的計劃6個月。 路透社

兩名了解計劃的消息人士表示，阿里巴巴集團已經擱置了投資印度公司的計劃，因大陸和印度發生邊境衝突後，兩國商業關係惡化，政治緊張局勢加劇，消息人士說，阿里巴巴至少在6個月內不會投入新的資金來擴大在印投資，據了解，阿里巴巴曾資助數家印度新創企業成長。

路透報導，不過，上述消息人士補充，該公司沒有減少其持股或退出投資的計劃，目前阿里巴巴尚未對此做出回應。

根據追蹤私募市場融資的PitchBook公布的數據顯示，自2015年以來，這家大陸企業及其附屬公司阿里資本和螞蟻集團（Ant Group）已向印度企業投資逾20億美元，並參與了至少18億美元的融資，而「刹車」可能會放慢阿里巴巴在印度投資部分公司的融資計劃，這些公司包括支付平台Paytm、美食外送平台Zomato以及線上雜貨商BigBasket。

據了解，今年4月，印度收緊了對來自大陸和其他鄰國的投資審查，以防止在新冠肺炎大流行期間的投機性收購。而6月發生的導致20名印度士兵喪生的邊境衝突加劇了中印緊張局勢，在抵制大陸產品的呼聲中，印度對大陸商品和企業實施了更嚴格的限制。

上述其中一名消息人士指出，阿里巴巴和其他幾家大陸公司已經將它們在印度的投資計劃推遲了6個月，它們希望在此之後事態將會稍微冷卻下來。

印度新創企業得到了阿里巴巴和騰訊等大陸投資者的大量投資，印度AP & Partners律師事務所合夥人Arjun Sinha表示，歐洲和美國投資者對填補大陸人留下的空白很感興趣，不過，達成交易的時間可能略長，因為這是建立新的關係，而不是進一步追加投資。

印度 新創企業 新冠肺炎 阿里巴巴

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