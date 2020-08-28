投資逾3千億 廣州年度計畫完成62.9%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市發展和改革委員會通報，今年1至7月，該市已完成重點項目投資3019億元（人民幣，下同），完成年度計畫的62.9%。

中新社報導，該市1642個重點項目帶動全市固定資產投資增長4.6%。其中，重大基礎設施方面，航空、航運及廣州鐵路樞紐能級提升項目加快推進。廣州白雲國際機場三期擴建工程可行性研究報告已獲批，安置區一期項目已先行開工；廣州港深水航道拓寬工程8月25日全線投入使用，徹底結束了珠江口至南沙港區大型集裝箱船舶單向通航歷史；廣清城際一期正進行動態驗收，二期已開工建設；深茂鐵路廣州南沙段先行開工，等等。

據瞭解，在國家發展改革委剛剛批復的粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃中，廣州共11個項目（6個城際鐵路項目、5個樞紐工程項目，總里程403公里，總投資約2806億元）納入近期建設安排項目。　　

廣州市發改委官員稱，目前該市正實施營商環境3.0改革，著力國際營商規則銜接，構建國際一流營商環境。　

據悉，該市對社會投資簡易低風險工程項目審批進行改革，通過取消、合併、重組等方式重構業務流程，企業取得用地到完成不動產登記的全部辦理環節從原有31個精簡至6個。此外，還加大減稅降費力度，通過政府購買服務，為新開辦企業免費發放4枚印章、稅務Ukey，實現「零成本」。

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