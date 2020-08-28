陸首台A320neo模擬機 通過D級鑒定

天津港保稅區管委會表示，坐落於天津自由貿易試驗區（機場片區）的安勝（天津）飛行模擬系統有限公司（以下簡稱：安勝公司）研發製造的首台「中國製造」空客A320neo全動飛行模擬機通過中國民航局最高D級鑒定，這意味著中國具備了國產A320neoD級模擬機的能力。

中新社報導，這是繼安勝公司首台A320ceo全動飛行模擬機於去年11月通過中國民航局D級鑒定，並於12月正式交付天津飛安航空訓練有限公司（以下簡稱：天津飛安）投入訓練的再次技術突破。

模擬機交付後，在保障天津飛安正常訓練使用的情況下，安勝公司同時啟動了模擬機的升級工作。新冠肺炎疫情發生後，安勝公司及時部署防疫方案，打好疫情防控攻堅戰。

安勝公司位於天津自由貿易試驗區（機場片區），是一家由上市公司四川海特高新技術股份有限公司和柯林斯宇航共同組建的合資企業，是集民用飛機全動飛行模擬機的研發、設計和製造於一體的仿真模擬和培訓解決方案供應商。